Traficul rutier s-a deschis pe lotul 3 Pietroasele-Buzău de pe Autostrada A7

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 07:33

Traficul rutier s-a deschis de ieri după-amiază pe lotul 3 Pietroasele-Buzău de pe Autostrada A7.

Astfel, şoferii pot circula pe autostradă de la Bucureşti la Focşani, pe o distanţă de aproximativ 200 de kilometri.

Până la finalul acestui an se vor mai adăuga 49 de kilometri, între Focşani şi Adjud.

Construcţia Autostrăzii Moldovei avansează constant, iar unirea prin infrastructură rutieră a regiunilor Muntenia şi Moldova a devenit o realitate.

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol: Practic, este pentru prima dată când reuşim să conectăm două regiuni istorice ale României cu autostradă. În etapa următoare ne-am propus să deschidem circulaţia până la Ajud, anul acesta. Sper că condiţiile meteo să permită ca acest lucru să fie posibil. Ne mai sunt necesare câteva zile de timp favorabil, astfel încât acest deziderat să fie îndeplinit.

În 2026 şoferii vor circula pe toată autostrada Moldovei A7, între Ploieşti şi Paşcani, pe o distanţă de peste 330 de km, spun autorităţile. România are în prezent aproape 1.400 de km de drum de mare viteză, autostradă şi drum expres. (Rador/ FOTO Facebook Cristian Pistol)

