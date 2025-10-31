”TOSCA” de Giacomo Puccini, spectacol aniversar la Opera Națională Română din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 11:23

Spectacol aniversar la Opera Iași: „Tosca”, de Giacomo Puccini

Primele reprezentații ale lunii noiembrie oferite de Opera Națională Română din Iași sunt speciale. Acestea subliniază importanța zilei de 3 noiembrie 1956, când a avut loc primul spectacol al teatrului liric ieșean. În semn de recunoștință față de persoanele care au pus bazele Operei Iași, anul acesta, pe 3 noiembrie, a fost programat același titlu precum cel de la inaugurare, „Tosca”, de Giacomo Puccini.

Evenimentul de luni va avea loc în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30.

Cum biletele de intrare la reprezentațiile aniversare ale Operei Naționale Române din Iași din anii precedenți au fost epuizate rapid, în acest an s-a decis ca „Tosca” să poată fi vizionată și pe 2 noiembrie.

Spectacolul de duminică va avea loc tot în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30.

Luna viitoare, Opera Iași va mai avea alte cinci întâlniri cu publicul în Iași. Iată programul acestora:

– 12 noiembrie, ora 18:30, Sala Mare – „Spartacus”, de Aram Haciaturian;

– 13 noiembrie, ora 18:30, Sala Mare – „Spartacus”, de Aram Haciaturian;

– 14 noiembrie, ora 18:30, Sala Mare – „Spartacus”, de Aram Haciaturian;

– 21 noiembrie, ora 18:30, Sala Mare – Gala „Rapsodiile Dunării”;

– 25 noiembrie, ora 18:30, Palatul Culturii din Iași – Concert la Palat.

Pe 23 noiembrie, Opera Iași va prezenta Gala „Rapsodiile Dunării” și în Austria, în Sala de Aur a Musikverein, sediul Orchestrei Filarmonicii din Viena.