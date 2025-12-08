Topul editurilor la Gaudeamus Radio România 2025: Humanitas, Corint și Bookzone

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 06:37

Volumul „Fericirea e în actul următor”, semnat de actorul Marius Manole, este cea mai râvnită carte a ediției de anul acesta a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România.

În ceea ce privește topul editurilor, pe primele trei locuri se situează, în ordine, Humanitas, Corint și Bookzone.

Premiul pentru traducere din limba română într-o limbă străină i-a fost decernat lui Corneliu Popa pentru traducerea în limba portugheză a poemelor lui Dinu Flămând, iar pentru traducere dintr-o limbă străină în română a fost premiată Luana Schidu, care a tradus din engleză volumul „Străinii Noștri. Povestiri”, scris de Lydia Davis.

Rador