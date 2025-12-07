Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale

Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale

Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 decembrie 2025, 07:48

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că toate cele 1.771 de birouri electorale ale secţiilor de votare au fost deschise duminică, 7 decembrie 2025, începând cu ora 7:00, în vederea desfăşurării alegerilor locale parţiale.

Sistemele informatice şi aplicaţiile utilizate în procesul electoral sunt operaţionale, iar terminalele informatice utilizate de operatorii de calculator din secţiile de votare funcţionează în parametri optimi.

În îndeplinirea atribuţiilor legale, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a acestei funcţii este obligatorie.

Totodată, AEP le reaminteşte competitorilor electorali obligaţia de a respecta prevederile legale privind interzicerea oricărei forme de propagandă electorală pe durata votării.

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot între orele 7:00 şi 21:00, numai la secţia de votare la care sunt arondaţi potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reşedinţă, dacă aceasta din urmă a fost stabilită cu cel puţin şase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025.

Pentru identificarea secţiei de votare, alegătorii pot consulta Registrul electoral, disponibil la următorul link: www.registrulelectoral.ro

Lista secţiilor de votare este publicată pe site-ul www.roaep.ro, la secţiunea Management electoral/Geografie electorală/Registrul secţiilor de votare şi poate fi consultată accesând următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/

Informaţii detaliate privind exercitarea dreptului de vot la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025 sunt disponibile pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, la linkul https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-partiale-7-decembrie-2025/

Datele privind prezenţa la vot pot fi vizualizate în timp real, prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, https://prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secţie de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot pe categorii de vârstă, mediu şi gen.

Rezultatele consemnate în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare vor putea fi consultate pe acelaşi site, https://prezenta.roaep.ro, imediat după încheierea şi transmiterea digitală a acestora către Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale (SICPV).

Reamintim că Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) şi Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale utilizează o soluţie tehnică de tip blockchain, care asigură înregistrarea datelor în timp real, atât în format lizibil, cât şi sub forma unor valori de tip hash, reprezentând amprente digitale ale datelor. Prin mecanismele sale criptografice, soluţia permite verificarea integrităţii datelor înregistrate în SIMPV şi în SICPV, atât în timp real, cât şi ulterior, contribuind la sporirea transparenţei, trasabilităţii şi securităţii celor două sisteme informatice.

Autoritatea Electorală Permanentă recomandă alegătorilor să se informeze doar din surse oficiale şi să respecte procedurile legale pentru desfăşurarea votării în cele mai bune condiţii. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 18:36

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare...

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare
Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 18:34

Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat astăzi ordinul care reglementează temele pentru acasă în învăţământul...

Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar
CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 16:10

CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

Curtea Constituţională a Românei urmează să discute pe 10 decembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură...

CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 14:34

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la...

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 13:38

Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus

Elena Manuela Nechita, balerină de ansamblu la Opera Națională Română Iași, își face debutul literar la ediția din acest an a Târgului de...

Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 11:48

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’, prin care se cere demisia...

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 10:24

METEO: Intensificări temporare ale vântului în mai multe județe din țară

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 5 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22 Fenomene vizate: intensificări temporare ale...

METEO: Intensificări temporare ale vântului în mai multe județe din țară
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 06:50

Guvern – şedinţă: Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale...

Guvern – şedinţă: Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR