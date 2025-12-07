Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 decembrie 2025, 07:48

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că toate cele 1.771 de birouri electorale ale secţiilor de votare au fost deschise duminică, 7 decembrie 2025, începând cu ora 7:00, în vederea desfăşurării alegerilor locale parţiale.

Sistemele informatice şi aplicaţiile utilizate în procesul electoral sunt operaţionale, iar terminalele informatice utilizate de operatorii de calculator din secţiile de votare funcţionează în parametri optimi.

În îndeplinirea atribuţiilor legale, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a acestei funcţii este obligatorie.

Totodată, AEP le reaminteşte competitorilor electorali obligaţia de a respecta prevederile legale privind interzicerea oricărei forme de propagandă electorală pe durata votării.

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot între orele 7:00 şi 21:00, numai la secţia de votare la care sunt arondaţi potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reşedinţă, dacă aceasta din urmă a fost stabilită cu cel puţin şase luni înaintea datei scrutinului, respectiv anterior datei de 7 iunie 2025.

Pentru identificarea secţiei de votare, alegătorii pot consulta Registrul electoral, disponibil la următorul link: www.registrulelectoral.ro

Lista secţiilor de votare este publicată pe site-ul www.roaep.ro, la secţiunea Management electoral/Geografie electorală/Registrul secţiilor de votare şi poate fi consultată accesând următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/

Informaţii detaliate privind exercitarea dreptului de vot la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025 sunt disponibile pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, la linkul https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-partiale-7-decembrie-2025/

Datele privind prezenţa la vot pot fi vizualizate în timp real, prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, https://prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secţie de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot pe categorii de vârstă, mediu şi gen.

Rezultatele consemnate în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare vor putea fi consultate pe acelaşi site, https://prezenta.roaep.ro, imediat după încheierea şi transmiterea digitală a acestora către Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale (SICPV).

Reamintim că Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) şi Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale utilizează o soluţie tehnică de tip blockchain, care asigură înregistrarea datelor în timp real, atât în format lizibil, cât şi sub forma unor valori de tip hash, reprezentând amprente digitale ale datelor. Prin mecanismele sale criptografice, soluţia permite verificarea integrităţii datelor înregistrate în SIMPV şi în SICPV, atât în timp real, cât şi ulterior, contribuind la sporirea transparenţei, trasabilităţii şi securităţii celor două sisteme informatice.

Autoritatea Electorală Permanentă recomandă alegătorilor să se informeze doar din surse oficiale şi să respecte procedurile legale pentru desfăşurarea votării în cele mai bune condiţii. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)