Sute de paturi noi cumpărate de conducerea Spitalului „Mavromati” din Botoşani nu pot fi folosite în saloanele modernizate

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 10:34

Sute de paturi noi cumpărate de conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani nu pot fi folosite în saloanele modernizate.

La livrarea paturilor s-a constatat că acestea nu încap pe uşile saloanelor pentru că sunt cu şase centimetri mai late. În plus, nu sunt conforme pentru că pacienţii imobilizaţi la pat nu ar putea fi evacuaţi în caz de urgenţă.

Conducerea unităţii medicale a găsit o soluţie temporară. Paturile au fost redirecţionate către Secţiile de Psihiatrie şi Obstetrică-Ginecologie, unde pot fi amplasate în saloane.

Prin contractul-cadru, spitalul achiziţionează în total până la 600 de paturi noi, fiecare în valoare de 10.000 de lei.

Corespondenta Radio România Actualităţi, Gina Poenaru, mai transmite că specificaţiile din caietul de sarcini rămână neschimbate.

Prin urmare, unitatea sanitară se poate confrunta cu aceeaşi problemă la fiecare tranşă livrată. Conducerea Spitalului „Mavromati” a luat în calcul modificarea uşilor din anumite secţii pentru a putea introduce paturile în saloane, însă această soluţie presupune costuri suplimentare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro