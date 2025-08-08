Sute de metri cubi de deşeuri din plastic şi masă lemnoasă, scoşi din râul Bistriţa şi din lacul Bicaz

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 06:26

Peste 650 de metri cubi de deşeuri din plastic şi masă lemnoasă au fost scoşi, până acum, din râul Bistriţa şi din lacul Bicaz, după viiturile din judeţul Neamţ.

Însă, potrivit corespondentei noastre Gianina Buftea, acţiunea de ecologizare este departe de a se încheia, după ce miercuri în lac au ajuns cadavre de animale.

Specialiştii sunt în zonă pentru a monitoriza riscul sanitar, iar Direcţia de Sănătate Publică dă asigurări că apa care ajunge la populaţie este potabilă. Rador/FOTO Prefectura NT