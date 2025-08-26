Ascultă Radio România Iași Live
SUCEAVA: Primele pedepse pentru intermediarii șpăgilor în dosarul permiselor

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 10:57

Curtea de Apel Suceava a dat primele condamnări în dosarul care vizează așa-numita „fabrică de permise” de la Serviciul Permise și Înmatriculări.

Șase persoane, intermediari ai șpăgilor, care au ales procedura simplificată de recunoaștere a faptelor, au primit pedepse cu suspendare sub supraveghere. Printre aceștia se numără Emanuel George Mihăescu, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru 37 de acte de trafic de influență și instigare la dare de mită. Tot 3 ani cu suspendare a primit și Eugen Caulea, iar Petrică Amaftioaie a fost condamnat la 2 ani și jumătate cu suspendare. Abigail Ungurean și Octavian Claudiu Iftime au primit câte 1 an și 4 luni, iar Mircea Constantin Sudureac – 2 ani de închisoare, toate pedepsele fiind cu suspendare. Instanța a menținut și sechestre pe bani și autoturisme ridicate în timpul anchetei.

În același dosar apare și numele fostului șef al Serviciului Permise Suceava, comisarul-șef Florin Valy Finiș, acuzat că între 2018 și 2020 ar fi primit bani pentru înmatriculări rapide și promovarea examenului auto. Procurorii DNA susțin că și angajați ai Registrului Auto Român din Suceava și Neamț ar fi luat mită pentru omologarea unor mașini cu probleme tehnice.

În total, 27 de persoane au fost trimise în judecată, printre care polițiști, funcționari RAR și intermediari. Dosarul este al treilea constituit în cazul „fabricii de permise” de la Suceava, unde mai multe loturi de inculpați sunt anchetate pentru fraudarea examenelor auto și fapte de corupție.

