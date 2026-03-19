Suceava: Pregătire gratuită acordată viitorilor candidaţi la Facultatea de Medicină a USV

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 17:34

Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice din cadrul Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava (USV) vine în sprijinul viitorilor candidaţi prin organizarea unor şedinţe de pregătire gratuite la ‘Anatomia şi fiziologia omului’, dedicate elevilor care doresc să susţină concursul de admitere la Medicină şi Asistenţă medicală generală, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de USV.

Potrivit sursei citate, sesiunile de pregătire vor fi susţinute de cadre didactice din cadrul Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice, care vor prezenta capitole din programa de admitere, precum: structura şi funcţiile celulei, ţesuturile, sistemele şi organele corpului uman. Totodată, vor fi oferite exemple de întrebări şi explicaţii necesare pentru o pregătire eficientă.

Cursurile teoretice se vor desfăşura în format online, oferind elevilor posibilitatea de a participa din orice localitate.

‘Pe lângă componenta teoretică, vor fi organizate şi workshopuri practice de anatomie, desfăşurate fizic în laboratoarele Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice din campusul USV, în cadrul cărora participanţii vor putea observa demonstraţii anatomice şi disecţii pe organe, precum cordul, plămânul, rinichiul, creierul şi alte structuri anatomice. Aceste activităţi oferă elevilor oportunitatea de a înţelege mai bine organizarea corpului uman şi de a se familiariza cu mediul universitar medical’, menţionează comunicatul USV.

Sesiunile de pregătire se vor desfăşura în perioada martie – mai, fiind organizate cu sprijinul Asociaţiei Studenţilor Medicinişti şi Biologi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)