Suceava: O turistă a murit după ce pensiunea în care era cazată a luat foc

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2025, 08:51

O femeie care era cazată într-o pensiune din Gura Humorului a murit, duminică dimineaţă, în urma unui incendiu care a afectat unitatea de cazare, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, alte şapte persoane care erau cazate în aceeaşi pensiune au reuşit să se salveze, între care o minoră.

‘Evenimentul a fost anunţat la 112 în jurul orei 5:00, iar la faţa locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunităţile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni şi Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului şi Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava’, au precizat oficialii ISU.

În interiorul mansardei, pompierii militari au identificat trupul carbonizat al unei persoane care, iniţial, a fost dată dispărută.

Victima este o femeie în vârstă de 72 de ani. AGERPRES/FOTO ISU SV