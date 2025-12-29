Suceava: O casă a fost distrusă de flăcări în localitatea Stroieşti; în incendiu au murit mai multe animale

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 08:56

O casă din localitatea Stroieşti şi anexele acesteia au ars complet, în noaptea de duminică spre luni, în urma incendiu declanşat, cel mai probabil, de jarul sau scânteile provenite din coşul de fum, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit oficialilor ISU Suceava, în incendiu a fost distrus adăpostul de animale, iar mai multe păsări de curte, un cal şi un porc au murit. De asemenea, au ars diferite utilaje gospodăreşti, electrocasnice, circa trei tone de cereale şi lemne de foc.

Pentru stingerea focului au intervenit pompierii militari de la subunităţile din Suceava, Fălticeni şi Rădăuţi, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cornu Luncii, cu şase autospeciale şi o ambulanţă SMURD.

‘Incendiul a fost lichidat la ora 0:16, însă pompierii militari au rămas la faţa locului, monitorizând zona afectată, până în jurul orei 3:00, pentru a înlătura efectele negative şi pentru a preveni reaprinderea unor focare ascunse, care puteau fi alimentate de vântul puternic’, au precizat reprezentanţii ISU Suceava. AGERPRES/FOTO ISU SV