Suceava: Misiune umanitară în sprijinul ciobanilor de la stânele de pe versantul Dârmoxa, izolaţi după viiturile din iulie

Publicat de Andreea Drilea, 11 august 2025, 11:19

Autorităţile din Suceava au fost nevoite să intervină, duminică, pentru un transport alimente şi produse de strictă necesitate pentru mai mulţi ciobani care sunt izolaţi pe un versant din zona localităţii Dârmoxa, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (SU)

Acţiunea umanitară a fost necesară în contextul în care căile de acces spre zona stânelor de pe Dârmoxa au fost distruse în urma viiturilor de pe 27 iulie.

‘În urma unei solicitări urgente, autorităţile au organizat un convoi umanitar pentru a transporta produse alimentare şi de strictă necesitate (inclusiv sare pentru animale) unor ciobani care au amenajată stâna pe un versant din zona localităţii Dârmoxa. Ploile abundente şi scurgerile de pe versanţi din ultimele zile au afectat grav căile de acces, îngreunând deplasarea’, au precizat oficialii ISU.

Duminică dimineaţă, un echipaj mixt format din 15 pompieri, doi jandarmi şi doi salvamontişti, cu autospeciale de teren, a pornit spre destinaţie. Primii 80 de kilometri au fost parcurşi pe şosea, iar pe drumurile forestiere deplasarea a fost încetinită de terenul afectat de ploile recente.

Când accesul autospecialelor a devenit imposibil, pompierii au folosit vehiculul utilitar amfibiu ARGO, cu tracţiune integrală 8×8, reuşind să mai avanseze încă trei kilometri. De acolo, salvatorii au continuat pe jos, cărând în spate saci cu alimente, apă şi alte produse de strictă necesitate. Ultimii 1,5 kilometri, pe o pantă mai dificilă, au fost parcurşi pe jos până la stână.

‘Ajunşi la destinaţie, au fost întâmpinaţi cu bucurie de ciobani. Produsele au fost depozitate, iar între câteva cuvinte de mulţumire şi poveşti despre experienţele trăite în perioada în care zona Broşteni a fost afectată de cele mai mari inundaţii din istoria recentă, salvatorii au confirmat că efortul lor şi-a atins scopul: ajutorul a ajuns la timp, iar legătura cu oamenii din comunitate a fost întărită.După ce drumurile au fost afectate de ploile torenţiale din ultima perioadă, pompierii, jandarmii şi salvamontiştii au parcurs zeci de kilometri, cu autospeciale, vehicule utilitare şi pe jos, transportând provizii urgente pentru a ajunge la stâna ciobanilor blocaţi pe un versant din Dârmoxa, Suceava’, au mai precizat oficialii ISU. AGERPRES/FOTO ISU