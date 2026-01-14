Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » SUA retrag efective din baze militare din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie

SUA retrag efective din baze militare din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie

14 ianuarie 2026, 17:45

Statele Unite retrag o parte din personalul de la baze militare importante din Orientul Mijlociu, ca o măsură de precauţie în contextul tensiunilor din regiune, a declarat miercuri agenţiei Reuters un oficial american, sub rezerva anonimatului.

Dezvăluirea a fost precedată de remarci ale unui oficial iranian de rang înalt, care afirmase – tot miercuri, pentru aceeaşi agenţie de presă – că Teheranul a avertizat ţările vecine unde sunt staţionate efective americane că bazele SUA vor fi lovite în cazul unor atacuri ale americanilor pe teritoriul iranian.

Qatarul a confirmat plecarea unei părţi din personalul bazei americane Al-Udeid, transmite AFP.

Autorităţile de la Doha au precizat că iau în continuare ‘toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii cetăţenilor şi rezidenţilor, inclusiv măsuri legate de protecţia infrastructurilor esenţiale şi a instalaţiilor militare’, ‘ca reacţie la tensiunile regionale actuale’, arată un comunicat al Oficiului Internaţional Media, preluat de AFP şi Xinhua.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

Etichete:
Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia
Internaţional marți, 13 ianuarie 2026, 06:20

Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia

Australia va ţine o ‘zi de doliu’ naţional pe 22 ianuarie în onoarea celor 15 persoane ucise într-un atac armat antisemit pe o plajă...

Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia
Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 18:10

Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană

Discuţiile tehnice pe mari capitole cu Uniunea Europeană continuă la Chişinău, chiar dacă Ungaria a blocat temporar negocierile politice cu...

Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană
Globurile de Aur 2026: Lista premiilor
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 09:00

Globurile de Aur 2026: Lista premiilor

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia...

Globurile de Aur 2026: Lista premiilor
În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 08:54

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit. Din ţară au apărut o serie de imagini care arată forţele de...

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit
Internaţional duminică, 11 ianuarie 2026, 12:00

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează...

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran
Internaţional duminică, 11 ianuarie 2026, 08:10

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor

Protestele continuă în Iran, unde forţele de ordine au răspuns brutal, deschizând focul asupra manifestanţilor. Relatări de la faţa locului...

În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor
Internaţional vineri, 9 ianuarie 2026, 17:10

Proprietarii barului incendiat la Crans-Montana au fost audiaţi de justiţia elveţiană

Proprietarii barului din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde un incendiu în noaptea de Anul Nou a ucis zeci de persoane, au fost audiaţi...

Proprietarii barului incendiat la Crans-Montana au fost audiaţi de justiţia elveţiană
Internaţional joi, 8 ianuarie 2026, 14:16

MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/Atenţionare de călătorie – Grecia: Proteste ale fermierilor