SUA retrag efective din baze militare din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie

Statele Unite retrag o parte din personalul de la baze militare importante din Orientul Mijlociu, ca o măsură de precauţie în contextul tensiunilor din regiune, a declarat miercuri agenţiei Reuters un oficial american, sub rezerva anonimatului.

Dezvăluirea a fost precedată de remarci ale unui oficial iranian de rang înalt, care afirmase – tot miercuri, pentru aceeaşi agenţie de presă – că Teheranul a avertizat ţările vecine unde sunt staţionate efective americane că bazele SUA vor fi lovite în cazul unor atacuri ale americanilor pe teritoriul iranian.

Qatarul a confirmat plecarea unei părţi din personalul bazei americane Al-Udeid, transmite AFP.

Autorităţile de la Doha au precizat că iau în continuare ‘toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii cetăţenilor şi rezidenţilor, inclusiv măsuri legate de protecţia infrastructurilor esenţiale şi a instalaţiilor militare’, ‘ca reacţie la tensiunile regionale actuale’, arată un comunicat al Oficiului Internaţional Media, preluat de AFP şi Xinhua.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)