Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » SUA: Femeia ucisă la Minneapolis de poliţistul ICE a fost împuşcată de patru ori

SUA: Femeia ucisă la Minneapolis de poliţistul ICE a fost împuşcată de patru ori

SUA: Femeia ucisă la Minneapolis de poliţistul ICE a fost împuşcată de patru ori
16 ianuarie 2026, 14:43 / actualizat: 16 ianuarie 2026, 15:47

Femeia în vârstă de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un poliţist de imigraţie prezenta patru răni produse cu armă de foc la sosirea serviciilor de urgenţă, indică un raport al pompierilor citat de mai multe media americane, transmite vineri France Presse.

Potrivit acestui raport, obţinut de Minnesota Star Tribune, Renee Good prezenta două răni la piept, una la braţ şi o alta la cap.

Ambulanţierii au găsit-o pe Renee Good inconştientă în automobilul său, având sânge pe faţă şi trup. Femeia nu respira şi avea pulsul ”incoerent şi neregulat”, conform raportului raportului citat de cotidianul local.

Ea avea două răni în partea dreaptă a pieptului, una la antebraţul stâng şi una ”în partea stângă a capului”, detaliază raportul. Din urechea stângă a femeii curgea sânge, iar pupilele erau dilatate, mai precizează raportul.

Pompierii au încercat în zadar să o resusciteze pe Renee Good la locul incidentului, iar ulterior şi în ambulanţa care a transportat-o pe femeie la spital, unde a fost constatat decesul.

Potrivit transcrierii comunicaţiilor cu serviciile de urgenţă, din care mai multe media au publicat extrase, un apelant la numărul telefonic de urgenţă 911 le-a spus operatorilor: ”Există 15 poliţişti ai ICE (Serviciul federal pentru imigraţie). Ei au atras în plan vertical pentru că femeia nu voia să deschidă uşa maşinii sale. Trimiteţi o ambulanţă vă rog, o ambulanţă vă rog”, se aude vocea persoanei care a telefonat la 911.

Administraţia preşedintelui Donald Trump susţine că poliţistul ICE care a deschis focul în legitimă apărare. Până în prezent, poliţistul respectiv nu a făcut obiectul niciunei urmăriri în justiţie.

(AGERPRES/FOTO pagina oficială ICE)

Etichete:
Două mii de victime, în urma protestelor din Iran
Internaţional marți, 13 ianuarie 2026, 18:12

Două mii de victime, în urma protestelor din Iran

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, promite că vor fi adoptate noi sancţiuni la adresa autorităţilor din Iran pentru reprimarea...

Două mii de victime, în urma protestelor din Iran
(INTERVIU) Charles Shapiro, fost Ambasador al SUA în Venezuela: „Entuziasmul din Venezuela nu va dura fără o tranziție politică reală”
Internaţional marți, 13 ianuarie 2026, 17:27

(INTERVIU) Charles Shapiro, fost Ambasador al SUA în Venezuela: „Entuziasmul din Venezuela nu va dura fără o tranziție politică reală”

Venezuela a revenit în prim-planul politicii internaționale, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Caracas și al competiției tot mai...

(INTERVIU) Charles Shapiro, fost Ambasador al SUA în Venezuela: „Entuziasmul din Venezuela nu va dura fără o tranziție politică reală”
Aeroportul din Viena este închis din cauza gheţii
Internaţional marți, 13 ianuarie 2026, 09:00

Aeroportul din Viena este închis din cauza gheţii

Aeroportul din Viena, capitala Austriei, este închis până la ora 11.00 (10:00 GMT) pentru toate zborurile la sosire şi plecare din cauza...

Aeroportul din Viena este închis din cauza gheţii
Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia
Internaţional marți, 13 ianuarie 2026, 06:20

Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia

Australia va ţine o ‘zi de doliu’ naţional pe 22 ianuarie în onoarea celor 15 persoane ucise într-un atac armat antisemit pe o plajă...

Atentat la Sydney: Zi de doliu naţional pe 22 ianuarie în Australia
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 18:10

Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană

Discuţiile tehnice pe mari capitole cu Uniunea Europeană continuă la Chişinău, chiar dacă Ungaria a blocat temporar negocierile politice cu...

Rep. Moldova, noi discuţii cu Executivul Comunitar pentru aderarea la Uniunea Europeană
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 09:00

Globurile de Aur 2026: Lista premiilor

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia...

Globurile de Aur 2026: Lista premiilor
Internaţional luni, 12 ianuarie 2026, 08:54

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit. Din ţară au apărut o serie de imagini care arată forţele de...

În Iran sunt în continuare blocate comunicaţiile, dar protestele nu s-au oprit
Internaţional duminică, 11 ianuarie 2026, 12:00

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează...

Israelul a ridicat nivelul de alertă în condiţiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran