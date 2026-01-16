SUA: Femeia ucisă la Minneapolis de poliţistul ICE a fost împuşcată de patru ori

Femeia în vârstă de 37 de ani ucisă săptămâna trecută la Minneapolis de un poliţist de imigraţie prezenta patru răni produse cu armă de foc la sosirea serviciilor de urgenţă, indică un raport al pompierilor citat de mai multe media americane, transmite vineri France Presse.

Potrivit acestui raport, obţinut de Minnesota Star Tribune, Renee Good prezenta două răni la piept, una la braţ şi o alta la cap.

Ambulanţierii au găsit-o pe Renee Good inconştientă în automobilul său, având sânge pe faţă şi trup. Femeia nu respira şi avea pulsul ”incoerent şi neregulat”, conform raportului raportului citat de cotidianul local.

Ea avea două răni în partea dreaptă a pieptului, una la antebraţul stâng şi una ”în partea stângă a capului”, detaliază raportul. Din urechea stângă a femeii curgea sânge, iar pupilele erau dilatate, mai precizează raportul.

Pompierii au încercat în zadar să o resusciteze pe Renee Good la locul incidentului, iar ulterior şi în ambulanţa care a transportat-o pe femeie la spital, unde a fost constatat decesul.

Potrivit transcrierii comunicaţiilor cu serviciile de urgenţă, din care mai multe media au publicat extrase, un apelant la numărul telefonic de urgenţă 911 le-a spus operatorilor: ”Există 15 poliţişti ai ICE (Serviciul federal pentru imigraţie). Ei au atras în plan vertical pentru că femeia nu voia să deschidă uşa maşinii sale. Trimiteţi o ambulanţă vă rog, o ambulanţă vă rog”, se aude vocea persoanei care a telefonat la 911.

Administraţia preşedintelui Donald Trump susţine că poliţistul ICE care a deschis focul în legitimă apărare. Până în prezent, poliţistul respectiv nu a făcut obiectul niciunei urmăriri în justiţie.

