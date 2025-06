Studenții TUIASI, câștigători la Quantum Hackathon, cel mai mare eveniment dedicat tehnologiilor cuantice din România

Publicat de Andreea Drilea, 28 iunie 2025, 08:32

Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a marcat o victorie semnificativă la Quantum Hackathon – Be All In on Quantum, cel mai mare eveniment dedicat tehnologiilor cuantice din România, desfășurat ca parte a Festivalului RoNaQCI.

Echipa VibeQoders, formată din studenți la licență și master, a impresionat juriul și a câștigat unul dintre cele cinci premii de 1000 de euro, demonstrând un nivel înalt de inovație și pregătire.

„Această reușită nu doar că aduce recunoaștere studenților și facultății, dar subliniază și rolul cheie pe care învățământul superior ieșean îl joacă în formarea specialiștilor capabili să inoveze și să contribuie la dezvoltarea viitoarelor tehnologii, în special în domeniul complex și emergent al informaticii cuantice. Competiția a fost organizată de către un consorțiu de universități și parteneri din România care implementează un proiect major de infrastructură ce folosește tehnologii cuantice pentru securizarea comunicațiilor. Festivalul RoNaQCI a marcat finalizarea acestui proiect strategic pentru România, aducând împreună comunitățile care au colaborat în cadrul acestei inițiative, inclusiv studenții, cărora le-am lansat provocarea Hackathon-ului. Este foarte important ca în România să investim timp și resurse, pentru a atrage tinere talente în astfel de domenii de vârf și a dezvolta o masă critică de specialiști”, a precizat Conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman, Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale TUIASI.

Performanța notabilă vine ca o confirmare a excelenței academice și a potențialului studenților ieșeni în domenii de vârf ale tehnologiei. Echipa VibeQoders a fost coordonată de Alexandru Darie, student la licență și a fost compusă din Gabriela Brezeanu, Gabriel Scînteie, Ioana Prioteasa și Delia-Elena Bărbuță, studenți la master.

Conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman, Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale TUIAȘI a detaliat: „Lucrarea de diplomă a coordonatorul echipei VibeQoders, Alexandru Darie, a avut ca subiect integrarea tehnologiei cuantice de generare a cheilor de criptare pentru securizarea transmisiei datelor. Și pornind cumva de la ceea ce a învățat și a construit pentru proiectul său de licență, împreună cu echipa de masteranzi care au urmat un curs de introducere în calcul cuantic în tipul programului de masterat, studenții au construit un instrument educațional care să sprijine procesul de înțelegere, de învățare despre această tehnologie. Au impresionat prin creativitate, au impresionat prin faptul că au îmbinat atât elemente de software cât și de hardware, având în vedere că au construit efectiv un dispozitiv fizic care ilustrează cum funcționează acest protocol cuantic. Au impresionat prin modul de prezentare, prin integrarea mai multor elemente care să fie atractive, pe gustul studenților și al elevilor, pentru că acest instrument poate fi folosit pentru a învăța despre această tehnologie de comunicații chiar și de către elevi”.

Facultatea AC din cadrul TUIASI a fost reprezentată cu mândrie și de echipa Murphy At Work, formată din studenți de anul II de licență – Mihai Bandur, Cosette-Ioana Lupu și Matei-Alexandru Mardare – care au participat în prima etapă a competiției.

„Participarea la această competiție arată în primul rând că avem studenți care, chiar dacă nu au studiat, nu au aprofundat acest subiect până acum, pot înțelege această tehnologie. Sunt foarte energici și curioși și, mai ales într-un cadru competițional, au capacitatea să acumuleze multe informații și să folosească competențele pe care le-au dobândit în facultate, de programare, matematică și comunicare, pentru a construi în doar 24 de ore un instrument educațional complex”, a explicat Prof. univ. dr. ing. Vasile Manta, coordonatorul echipei TUIASI în cadrul proiectului RoNaQCI.

Quantum Hackathon a atras un număr impresionant de participanți, cu 153 de studenți și aproximativ 30 de echipe înscrise inițial. Dintre acestea, doar 15 echipe au ajuns în faza finală, iar prezența VibeQoders în acest grup select subliniază calitatea pregătirii la Facultatea AC Iași din cadrul TUIASI.