Statele Unite au transmis în mod clar că nu vor să renunţe la revendicările lor cu privire la Groenlanda

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 07:00

Poziţia Washingtonului rămâne inflexibilă după convorbiri care au avut loc ieri la Washington între partea americană şi miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei.

Daniela Vasilescu – Preşedintele american Donald Trump a reiterat ieri că vrea ca Statele Unite să obţină Groenlanda şi a spus că Danemarca nu este capabilă să asigure securitatea acestei insule în cazul în care Rusia sau China ar dori să o ocupe. Declaraţia a fost făcută în aceeaşi zi în care la Casa Albă a avut loc o întrevedere pe tema Groenlandei între preşedintele J.D. Vance şi secretarul de stat american Marco Rubio, pe de o parte, şi miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei, pe de altă parte. Aceştia din urmă au declarat după întrevedere că Statele Unite şi Danemarca vor forma în săptămânile următoare un grup de lucru pentru a discuta o serie de preocupări legate de Groenlanda. Şeful diplomaţiei daneze, Lars Løkke Rasmussen, a mai spus că el şi colegul său nu au reuşit să schimbe poziţia americană şi că este clar că preşedintele îşi doreşte să cucerească Groenlanda. Partea americană a evocat anterior două variante pentru preluarea Groenlandei, cumpărarea insulei sau capturarea acesteia pe cale armată. Înainte de întrevederea de la Washington, Danemarca a anunţat că îşi va consolida prezenţa militară în Groenlanda, iar Germania şi Suezia au spus, de asemenea, că vor trimite misiuni militare simbolice în insulă. Aceasta are o poziţie strategică, mai ales în perspectiva deschiderii rutelor maritime nordice, ca urmare a încălzirii globale. În plus, Groenlanda are rezerve importante de minerale strategice, dar acestea sunt greu accesibile din cauza climatului şi a lipsei infrastructurii. (Rador/ FOTO AI)

