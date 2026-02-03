Spania va interzice accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 11:47

Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele sociale, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marţi premierul Pedro Sanchez la Summitul Mondial al Guvernelor de la Dubai.

„Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu pe care nu au fost niciodată meniţi să îl parcurgă singuri… Nu vom mai accepta acest lucru„. Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital„, a afirmat Sanchez.

El a adăugat că guvernul său va introduce săptămâna viitoare şi un nou proiect de lege pentru a trage la răspundere directorii platformelor de social media pentru conţinut ilegal şi instigator la ură.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Este o măsură urmărită îndeaproape de alte ţări care iau în considerare restricţii similare bazate pe vârstă, precum Marea Britanie şi Franţa. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)