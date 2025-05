Sorin Grindeanu: Colegii mi-au dat un mandat deschis de negociere privitor la guvernare

Publicat de letitia, 20 mai 2025, 17:39

Opinia care pare a fi majoritară în acest moment în PSD este de a avea o opoziţie constructivă, dar am primit un mandat deschis de negociere privitor la guvernare, a declarat, marţi, preşedintele interimar al social-democraţilor, Sorin Grindeanu.

El a ţinut să mulţumească fostului preşedinte al PSD Marcel Ciolacu pentru modul cum ‘a gestionat şi a condus partidul’, precum şi colegilor care i-au acordat încrederea la şefia interimară a formaţiunii social-democrate.

‘PSD a fost şi este partidul raţiunii şi al soluţiilor. Eu, astăzi, am ascultat, după această parte administrativă, care e mai mult de bucătărie internă, cea de alegere a acestui interimat, am ascultat şi am ascultat foarte mulţi colegi care ne-au spus lucruri despre cum ar trebui să acţionăm în perioada următoare, fie că vorbim de politici publice, pentru că PSD trebuie să facă în continuare acest lucru, fie că vorbim de ceea ce de fapt ne-a caracterizat în anii de militantism ai PSD, şi anume întoarcere, dacă vreţi, către baza partidului, asta neînsemnând că până acum nu s-a ascultat baza partidului, dar cred că un dialog mult mai direct şi mult mai bun e necesar în această perioadă, într-o perioadă în care mandatul este acela de a organiza congresul. Mandatul este acela de a organiza congresul, iar congresul trebuie să clarifice toate lucrurile în interiorul PSD. Asta este ceea ce noi am hotărât astăzi, sunt lucruri care, probabil, în perioada următoare, vor suferi dezvoltări şi vom comunica’, a afirmat Sorin Grindeanu după Consiliul Politic Naţional al PSD.

Întrebat dacă, în opinia sa, PSD ar trebui să continue la guvernare sau să intre în opoziţie, el a spus: ‘Cred că ştiţi deja că aceasta a fost discuţia principală de la şedinţa noastră. Nu vă ascund că opinia care pare a fi majoritară în acest moment în PSD este de a avea o opoziţie constructivă’.

‘Eu ştiu – şi ştiu din interiorul Guvernului – că urmează o perioadă de decizii care trebuie să fie susţinute. Viitorul guvern trebuie să aibă susţinere, iar PSD va oferi această susţinere pentru soluţiile raţionale şi logice şi bune pentru români, indiferent de poziţia pe care o vom avea. Dar colegii mi-au dat un mandat deschis în sensul de a avea discuţii nu dacă intrăm, neapărat activ, la guvernare sau dacă susţinem, ci să vedem ce vor şi ceilalţi, cei care transmit că vor să construiască o majoritate pro-europeană şi după aceea venim în faţa românilor’, a mai declarat Grindeanu.

El a reiterat că mandatul primit de la colegii din Consiliul Politic Naţional al PSD este unul deschis la orice soluţie, întrebat dacă social-democraţii ar accepta intrarea la guvernare fără să aibă premierul.

‘V-am spus ce mandat am primit de la colegii mei şi nu vreau să-l depăşesc. V-am spus: curentul majoritar din partid este cel de a fi în opoziţie, dar mandatul primit de mine este acela de a fi deschis la orice soluţie. Eu voi veni în faţa colegilor şi le voi spune ceea ce rezultă din dialogul pe care-l vom avea, în mod sigur, cu alte partide politice’, a evidenţiat Grindeanu.

‘Liniile roşii’ – potrivit acestuia – pe care nu le va accepta în cadrul viitoarelor negocieri sunt cele care ‘nu fac bine românilor’.

‘Haideţi să vedem, că pot să vină cei care doresc să guverneze, dar ne vor şi parteneri şi, repet, mandatul este în alb, să vină cu soluţii economice cu care noi să nu fim de acord. Să creştem TVA-ul la 25%… nu o să fie PSD de acord niciodată. Văzând lucrurile şi făcând. Eu v-am spus că, în acest moment, avem acest mandat în alb, vom comunica de fiecare dată, dar eu, ca preşedinte interimar, am datoria să nu iau o decizie de unul singur, voi merge cu o echipă la negocieri, în niciun caz singur’, a explicat Grindeanu. AGERPRES/FOTO gov.ro