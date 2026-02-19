Ascultă Radio România Iași Live
Situația traficului la ora 6:00

Situația traficului la ora 6:00

19 februarie 2026, 06:40

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de mers spre Ploieşti, în zona localităţii Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei ansambluri rutiere, o autoutilitară şi un autoturism, nefiind înregistrate victime.

Traficul rutier se desfăşoară pe banda 2 a sensului spre Ploieşti şi pe banda 1 a sensului spre Bucureşti. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 07:00.

La această oră, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri pe autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă, tronsonul kilometric 35 – 160.

Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A2 Bucureşti-Cernavodă, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud şi A0 Centura Bucureşti.

Categorii de drumuri naţionale cu trafic închis din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:

– DN 22A Cataloi/TL – Hârşova/CT;

– DN 2S Jijila – pod Brăila;

– DN 23B, între loc. Măicăneşti – Ciorăşti/VN.

Categorii de drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:

– DN 38 Vama Negru Vodă-Agigea/CT;

– DN 2A Giurgeni – Lumina/CT;

– DN 3 Murfatlar/CT – Ostrov (limită cu jud. Călăraşi);

– DN 22 Lumina/CT – mun. Tulcea.

Categorii de drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:

Judeţul Tulcea:

– DN 22, între loc. Smârdan-mun. Tulcea/TL;

Trafic naval:

judeţul Tulcea – manevre suspendate în Bara Sulina.

Trafic feroviar:

– se circulă în condiţii de iarnă. Nu sunt înregistrate blocaje de trafic feroviar.

Pentru o circulaţie în siguranţă, recomandăm conducătorilor auto:

– să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condiţiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează şi restricţiile de trafic impuse;

– să folosească sistemele de climatizare şi iluminare când situaţia o impune;

– să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiţii de siguranţă;

– să adapteze viteza la condiţiile drumului şi traficului;

– să se asigure constant, înainte de fiecare manevră şi să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei;

– să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv;

– să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenţia de la condus;

– să respecte toate regulile de circulaţie, conducând cu multă responsabilitate.

