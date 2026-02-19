Situația traficului la ora 6:00
Publicat de Andreea Drilea, 19 februarie 2026, 06:40
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de mers spre Ploieşti, în zona localităţii Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei ansambluri rutiere, o autoutilitară şi un autoturism, nefiind înregistrate victime.
Traficul rutier se desfăşoară pe banda 2 a sensului spre Ploieşti şi pe banda 1 a sensului spre Bucureşti. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 07:00.
La această oră, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri pe autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă, tronsonul kilometric 35 – 160.
Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A2 Bucureşti-Cernavodă, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud şi A0 Centura Bucureşti.
Categorii de drumuri naţionale cu trafic închis din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:
– DN 22A Cataloi/TL – Hârşova/CT;
– DN 2S Jijila – pod Brăila;
– DN 23B, între loc. Măicăneşti – Ciorăşti/VN.
Categorii de drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:
– DN 38 Vama Negru Vodă-Agigea/CT;
– DN 2A Giurgeni – Lumina/CT;
– DN 3 Murfatlar/CT – Ostrov (limită cu jud. Călăraşi);
– DN 22 Lumina/CT – mun. Tulcea.
Categorii de drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:
Judeţul Tulcea:
– DN 22, între loc. Smârdan-mun. Tulcea/TL;
Trafic naval:
judeţul Tulcea – manevre suspendate în Bara Sulina.
Trafic feroviar:
– se circulă în condiţii de iarnă. Nu sunt înregistrate blocaje de trafic feroviar.
Pentru o circulaţie în siguranţă, recomandăm conducătorilor auto:
– să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condiţiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează şi restricţiile de trafic impuse;
– să folosească sistemele de climatizare şi iluminare când situaţia o impune;
– să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiţii de siguranţă;
– să adapteze viteza la condiţiile drumului şi traficului;
– să se asigure constant, înainte de fiecare manevră şi să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei;
– să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv;
– să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenţia de la condus;
– să respecte toate regulile de circulaţie, conducând cu multă responsabilitate.