Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Simularea Evaluării Naţionale/Astăzi – proba la Limba română

Simularea Evaluării Naţionale/Astăzi – proba la Limba română

Publicat de Andreea Drilea, 16 martie 2026, 06:29

Elevii de clasa a VIII-a susţin luni proba la Limba română în cadrul simulării Evaluării Naţionale.

Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu se desfăşoară în toate şcolile, după ce sindicatele din domeniu au cerut profesorilor să nu participe la testări pe fondul nemulţumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

Potrivit datelor transmise la sfârşitul săptămânii trecute de Ministerul Educaţiei, simularea se organizează în peste 4.500 de şcoli (97,27%), numărul de evaluatori înscrişi pe platformă fiind de circa 5.000 pentru Limba română/ circa 4.500 – Matematică/circa 300, la limba maternă. În 127 de şcoli nu se organizează simularea examenului.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a declarat vinerea trecută că pentru copiii de a VIII-a din unităţile de învăţământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naţionale poate exista posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală.

‘Simularea Evaluării Naţionale, care debutează luni, se va desfăşura – conform datelor primite de la inspectoratele şcolare – în circa 97% din unităţile de învăţământ din România care au nivel gimnazial. Pentru acei copii din unităţile de învăţământ care nu organizează ar putea exista soluţii ulterioare de organizare a simulărilor la nivel de şcoală. Ministerul Educaţiei a făcut tot ceea ce trebuia, conform reglementărilor, pentru a derula aceste evaluări’, a afirmat Sorin Ion.

Secretarul de stat a arătat că în foarte multe judeţe s-au mai organizat în acest an şcolar simulări ale Evaluării Naţionale.

‘Pentru aproximativ 80.000 de copii deja au existat simulări. Sunt judeţe în care nu au fost organizate simulări locale şi nu participă nici la această simulare. Pentru acei copii există soluţia organizării de simulări la nivel de şcoală’, a transmis Sorin Ion.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe 16 martie, are loc proba scrisă la Limba şi literatura română. Pe 17 martie se desfăşoară simularea la Matematică, iar pe 18 martie – proba la Limba şi literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă

Etichete:
