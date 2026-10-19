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Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv

Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 16:31

UPDATE ora 16:00 – Toţi miniştrii propuşi să facă parte din guvernul Luca Niculescu şi care au fost audiaţi până la această oră în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv.

Este vorba despre Florin Barbu la Agricultură, Marcel Stoica la Dezvoltare, Radu Oprea la Apărare şi Daniel Zamfir la Economie. Şi Dumitru Chisăliţă, desemnat să gestioneze domeniul energiei, a trecut testul votului din cele patru comisii de specialitate care l-au audiat.

Dumitru Chisăliţă a declarat că securitatea sistemului energetic, mixul de stocare, monitorizarea atentă a exploatării gazelor din Marea Neagră, reluarea activităţii nucleare de la Cernavodă, dar şi înfiinţarea unui registru naţional al consumatorilor vulnerabili, cu acordarea de ajutoare direcţionate strict pentru aceste persoane, sunt priorităţi ale mandatului său. Multe întrebări au vizat utilizarea gazelor extrase din Marea Neagră.

Mihai Ţiu, deputat SOS România: Pentru România, sistemul energetic românesc este în colaps. Vom începe să extragem gazul din Marea Neagră anul următor. Spuneţi, vă rog, dacă vom beneficia şi noi, România, de acest gaz.

Dumitru Chisăliţă, ministrul propus la Energie: Există o foarte mare şansă ca aceste cantităţi de gaze naturale să poată să intre în diverse industrii din România, respectiv să poată să producă valoare adăugată în România, taxe în România, salarii, să poată să aducă beneficii pe zona aceasta.

Parlamentarii USR au votat împotriva acestei desemnări, iar reprezentanţii AUR nu au participat la audieri. (Rador)

În Parlament, a început de o oră maratonul audierilor miniştrilor propuşi în cabinetul Luca Niculescu.

Reprezentanţii AUR au anunţat deja că boicotează şedinţele comisiilor, în timp ce parlamentarii USR vor da avize negative, chiar dacă acestea sunt doar consultative.

Rămâne de văzut cum vor vota liberalii, în condiţiile în care linia partidului este să acorde un vot de necesitate viitorului cabinet, însă în interiorul formaţiunii sunt multe nemulţumiri şi voci critice la adresa miniştrilor aleşi de PSD.

Amalia Bojescu: Sunt în desfăşurare audierile miniştrilor, deja se aşteaptă vot în comisiile de specialitate care l-au audiat pe ministrul propus la agricultură, Florin Barbu.

De la această oră, în faţa parlamentarilor sunt ministrul propus la Ministerul Dezvoltării, Alexandru Stoica şi Dumitru Chisăliţă, nominalizat la Ministerul Energiei. 13 miniştri vor răspunde astăzi întrebărilor senatorilor şi deputaţilor, până la ora 20:00, ceilalţi 5 începând de mâine dimineaţă, de la ora 9:00.

Audierile se vor încheia tot mâine, în jurul orei 12:00, după care la ora 14:00 începe plenul reunit al Parlamentului, unde vor fi dezbateri şi se va da votul de învestitură pentru care este nevoie de susţinerea a cel puţin 233 de senatori şi deputaţi.

Calculele politice până în acest moment, arată că noul cabinet se bazează pe sprijinul anunţat de PSD, UDMR, Grupul Minorităţilor Naţionale, parlamentarii de la Uniţi pentru România şi Pace – Întâi România sunt aşteptaţi, de asemenea, să voteze favorabil. Sprijin vine şi de la PNL, care a decis să intre în opoziţie, dar va vota noul guvern într-un gest prezentat drept unul de necesitate. Liberalii, însă dau acest vot condiţionat în baza unui acord prin care premierul desemnat se angajează să păstreze ţintele de deficit şi să respecte angajamentele fiscale ale României.

Cu puţin timp în urmă şi UDMR a anunţat că va semna semnat un acord de susţinere pe 6 luni.

USR intră în opoziţie şi anunţă că nu va susţine noul guvern din care fac parte miniştrii PSD, precizând că nu poate gira prin vot întoarcerea la practicile care au blocat modernizarea României.

AUR a reafirmat astăzi că nu va vota noul cabinet şi nici nu va participa la audierile miniştrilor, pe unii dintre ei criticându-i pentru modul în care au gestionat domeniile de activitate, între care finanţele sau agricultura. AUR critică şi programul de guvernare, despre care spune că este nerealist, dar şi creşterea numărului de ministere, care, în opinia formaţiunii, va duce la supradimensionarea aparatului de stat. Urmărim audierile miniştrilor aici în Parlament şi vom reveni cu informaţii.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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