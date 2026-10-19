(UPDATE) Bistriţa-Năsăud: Profesoara de matematică înjunghiată într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă

Publicat de Andreea Drilea, 19 octombrie 2026, 16:10

UPDATE ora 16:00 – Profesoara de matematică înjunghiată astăzi într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă.

Femeia, în vârstă de 28 de ani, are răni în zona feţei şi la nivelul toracelui.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean au anunţat că pacienta este stabilă hemodinamic şi respirator şi va rămâne internată pentru tratament şi monitorizare.

Agresorul, în vârstă de 13 ani, a fost examinat medical, apoi, însoţit de poliţişti, a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. (Rador)

Un număr de 14 persoane, dintre care 13 elevi şi un adult, au suferit atacuri de panică în urma incidentului produs luni dimineaţa la Şcoala gimnazială ‘Ştefan cel Mare’ din Bistriţa, unde un băiat de 13 ani a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev de 12 ani, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa-Năsăud.

Unul dintre copiii care au primit îngrijiri pentru atacurile de panică a fost transportat la spital, având şi un traumatism cranio-cerebral.

‘Pe lângă cele două persoane transportate la spital în primele momente ale intervenţiei, au mai fost evaluate medical 14 persoane, dintre care 13 minori, cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, şi un adult, în vârstă de 55 de ani – atacuri de panică. Triajul şi evaluarea medicală a persoanelor implicate au fost asigurate de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, împreună cu medicul-şef şi asistentul-şef ai UPU-SMURD Bistriţa. În urma evaluării, un minor în vârstă de 13 ani, care prezenta un traumatism cranio-cerebral de gradul 0, a fost transportat la UPU Pediatrie Bistriţa de către un echipaj de prim ajutor SMURD, pentru investigaţii medicale suplimentare’, a informat ISU.

În context, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bistriţa-Năsăud a anunţat, printr-un comunicat de presă, că specialiştii săi vor asigura servicii de evaluare psihosocială şi de consiliere psihologică atât pentru victime, cât şi pentru elevul implicat în agresiune.

‘Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud s-a autosesizat în urma incidentului grav petrecut astăzi, 19 octombrie 2026, într-o unitate de învăţământ din judeţ, în care un elev ar fi înjunghiat un cadru didactic şi un coleg. În vederea identificării persoanelor implicate în acest incident, instituţia noastră a solicitat sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru a putea interveni, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud va asigura, prin specialiştii săi, servicii de evaluare psihosocială şi de consiliere psihologică atât pentru victime, cât şi pentru elevul implicat în agresiune. Intervenţia urmăreşte identificarea nevoilor emoţionale şi psihosociale ale tuturor celor implicaţi, facilitarea accesului la servicii specializate şi acordarea susţinerii necesare pentru gestionarea consecinţelor acestui eveniment’, se precizează în comunicatul DGASPC.

Un elev de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială ‘Ştefan cel Mare’ din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţa, o profesoară şi a rănit şi un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

‘În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 08:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale’, a transmis IPJ. AGERPRES