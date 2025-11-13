Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Seria „European Lectures” continuă la Iași cu prelegerea „Lumea noastră prin lentila rețelelor sociale”. Invitat: Bernd Resch (Austria)

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 14:45

Prelegere: Lumea noastră prin lentila rețelelor sociale

18 noiembrie 2025, ora 18:00

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași

Intrarea liberă

Seria „European Lectures” continuă la Iași cu prelegerea „Lumea noastră prin lentila rețelelor sociale”.

Centrul Cultural German din Iași și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” au plăcerea de a anunța o nouă prelegere din seria European Lectures, care va avea loc marți, 18 noiembrie 2025, la ora 18:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Invitatul acestei ediții este Bernd Resch, profesor fondator IT:U, Interdisciplinary Transformation University (Austria), expert recunoscut internațional în domeniul științelor datelor și al analizei proceselor sociale digitale. Prelegerea sa, intitulată „Lumea noastră prin lentila rețelelor sociale”, își propune să ofere o perspectivă critică asupra modului în care rețelele sociale modelează viața cotidiană.

Într-o lume în care prezența noastră online generează un flux constant de informații, datele colectate prin rețelele sociale pot oferi o înțelegere fără precedent asupra unor domenii esențiale precum gestionarea dezastrelor, epidemiologia sau mecanismele de dezinformare care amenință democrația.

Prelegerea lui Bernd Resch va explora aceste procese complexe, stimulând reflecția și dialogul critic la intersecția dintre tehnologiile bazate pe inteligență artificială, mediile sociale și valorile democratice.

Prelegerea va fi susținută în limba engleză, cu traducere simultană în limba română.

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural German și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, în colaborare cu Biblioteca Austria și cu sprijinul Forumului Cultural Austriac București și Goethe-Institut, în cadrul seriei European Lectures.

Programul complet al prelegerilor este disponibil aici: https://bit.ly/EuropeanLectures

