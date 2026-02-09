Senatul a respins moţiunea simplă privind acordul Mercosur

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 19:24

Senatul a respins cu puţin timp în urmă moţiunea simplă prin care opoziţia contestă modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în ceea ce priveşte acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur. Amalia Bojescu a asistat la şedinţă şi vine cu detalii în „Radiojurnal”.

În moţiunea simplă, opoziţia a criticat modul în care executivul a reprezentat interesele României în procesul european privind Acordul Uniunea Europeană-Mercosur, dar şi faptul că parlamentul nu a fost consultat.

Nicolae Vlahu, senator AUR: Moţiunea de azi reprezintă reacţia legitimă a parlamentului în faţa unui executiv care a depăşit limitele responsabilităţii democratice. Acordul UE-Mercosur rămâne un acord structural asimetric. Cine câştigă din acest acord? Industria altora. Cine pierde? Fermierul român, producătorul mic şi agricultura românească.

Din partea guvernului, ministrul economiei, Irineu Darău, a precizat că acest acord s-a negociat 20 de ani şi vine cu avantaje atât pentru industrie, cât şi pentru agricultură.

Irineu Darău: Îmi doresc o Românie puternică într-un bloc unit, puternic, european. Vrem să fie Uniunea Europeană placa turnantă cu care toată lumea să vrea să facă business? 450 de milioane de oameni cât are Uniunea Europeană pun condiţii, să ştiţi. Dacă suntem uniţi, suntem 450 de milioane. Dacă ne luăm cu milionul separat, aşa-zişi suveranişti, va pierde şi România, va pierde şi Uniunea Europeană.

În timpul dezbaterilor, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat lipsa discuţiilor din coaliţie în privinţa mandatului pentru semnarea acordului, dar şi ignorarea de către premier a observaţiilor venite din partea Ministrului Agriculturii.

Daniel Zamfir: Mandatul pentru un vot care angajează România pentru 10 ani e un mandat fără mandat, de fapt, fără o discuţie măcar în coaliţie, fără un studiu care să arate care sunt interesele şi mai ales obiectivele României. În cazul Mercosur a luat decizia pe persoană fizică, a luat guvernul pe persoană fizică, a desconsiderat obiecţiile de specialitate ale ministrului agriculturii şi a încălcat procedura de aprobare a mandatului de reprezentare a României.

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, declara că acordul vine atât cu riscuri, dar şi cu oportunităţi.

Ilie Bolojan: Controale serioase şi dese la produse alimentare venite din ţările Mercosur pentru a ne asigura că importăm alimente produse la aceiaşi standarde înalte de calitate, ca şi în Uniunea Europeană. Posibilitatea de a interveni direct în piaţă atunci când cota de piaţă a importurilor din ţările Mercosur se modifica. Noi, România, vom avea suplimentar la dispoziţie 3,8 miliarde de euro pentru a putea despăgubi fermierii noştri în cazul în care au de suferit în vreun fel din cauza concurenţei din ţările Mercosur.

Tot astăzi, urmează să fie dezbătute şi votate alte două moţiuni simple ale opoziţiei, care-l vizează pe ministrul apărării, Radu Miruţă şi pe cel al educaţiei, în acest caz interimatul fiind asigurat de premierul Ilie Bolojan, care se află deja la această oră la Parlament. (Rador/ FOTO agerpres/ arhivă)

