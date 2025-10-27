Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 07:29

Senatorii dezbat, săptămâna aceasta, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede că tinerii între 18 şi 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un program de instruire militară de bază cu durata de patru luni.

Documentul care a trecut deja de votul Camerei Deputaţilor se află în procedură de urgenţă la Senat.

Reporter: Alina Stănuţă – Documentul mai stipulează că la finalul stagiului, voluntarii vor primi trei salarii medii brute şi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei Române. Aceste măsuri vor întineri rezerva operaţională din Armata Română, spunea ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, la dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor.

Ionuţ Moşteanu: Armata Română este o armată de profesionişti. Pe lângă aceşti profesionişti, deschidem o nouă oportunitate pentru tineri: să se pregătească voluntari, remuneraţi de către statul român, şi apoi vor intra în rezerva operaţională.

Reporter: Din opoziţie, reprezentanţii POT au subliniat că noile reglementări răspund angajamentelor asumate de România în cadrul NATO şi al Uniunii Europene.

Daniel Grofu: Proiectul consolidează capacitatea de reacţie a statului, promovează serviciul militar voluntar şi asigură un echilibru între securitatea naţională şi respectarea drepturilor cetăţenilor.

Reporter: La Camera Deputaţilor este aşteptat să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate şi proiectul legii privind apărarea naţională, care stabileşte cum este organizată şi cum funcţionează apărarea României sau care sunt instituţiile şi mecanismele responsabile pentru protecţia teritoriului. La Senat, la comisii, parlamentarii vor dezbate, printre altele, propunerea legislativă potrivit căreia fermierii ar putea plica pesticide pentru plante şi culturi pe suprafeţe mari, folosind drone agricole.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro