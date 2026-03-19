Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 06:25

Bugetul pentru programele naţionale de sănătate dedicate screeningului şi prevenţie ajunge în acest an la 1,2 miliarde de lei faţă de 900 de milioane în 2025, anunţă ministrul sănătăţii Alexandru Rogobete.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el precizează că se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal.

De asemenea, se extinde şi screeningul neonatal prin creşterea numărului de biomarkeri testaţi la naştere de la 3 la 22 de afecţiuni, ceea ce înseamnă depistare mai rapidă şi şanse reale pentru copii încă din primele zile de viaţă. Ministrul sublinează că prevenţia nu este un cost, ci cea mai corectă investiţie în sănătate.

