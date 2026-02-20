Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 20 februarie 2026, 07:19

Majorarea salariului minim va fi aprobată în perioada următoare, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-o conferință de presă la Satu Mare. Valoarea acestuia ar urma să crească de la 4.050 la 4.325 de lei de la 1 iulie.

Reporter: Actul normativ privind majorarea salariului minim a intrat deja în primă lectură în guvern, iar adoptarea este așteptată în una-două săptămâni.

Florin Manole, ministrul Muncii: Creșterea salariului minim pe economie trebuie să fie aprobată și va fi aprobată la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea neliniște în rândul lucrătorilor și impredictibilitate în economie în general. Probabil într-o săptămână-două, se va aproba actul normativ, astfel încât în termenul agreat de coaliție la sfârșitul anului trecut să avem creșterea salariului minim.

Tema a generat însă tensiune în coaliție. Ministerul Finanțelor ar fi cerut că angajații din sectorul public plătiți cu salariul minim, în special asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități, să fie exceptați de la majorare și trecuți pe indemnizație, pentru a evita creșterea cheltuielilor bugetare.

Ministerul Muncii s-a opus, Florin Manole respinge însă ideea unui conflict deschis.

Florin Manole: Este o conversație decentă și constructivă și vom avea cu siguranță un rezultat reciproc agreat. Nu suntem în refuz, în lipsă de comunicare, scandal sau orice altceva.

