România Zboară Departe: tinerii performanți din România primesc sprijin pentru deplasările în străinătate

14 octombrie 2025

Vola și Asociația The Social Incubator lansează programul „România Zboară Departe”, o inițiativă care sprijină tinerii excepționali să își continue drumul spre performanță și să reprezinte România cu mândrie, oriunde în lume.

România are tineri excepționali, dar nu toți pot zbura spre performanță

Fie că vorbim despre tineri calificați la competiții de artă, educație, sport sau inovație, programul vine în sprijinul lor și elimină barierele financiare și logistice care îi pot împiedica să participe la astfel de evenimente naționale și internaționale.

Potrivit studiilor, 1 din 5 tineri olimpici nu participă la competiții internaționale din motive financiare, iar datele Consiliului Național al Elevilor arată că 58% dintre elevii performanți se bazează exclusiv pe sprijinul familiei pentru a-și acoperi costurile de participare.

În 2023, conform Ministerului Educației, peste 3.400 de elevi și studenți din România au fost invitați la competiții în străinătate, însă aproximativ 20% dintre ei nu au putut participa din lipsa fondurilor necesare.

Sprijin financiar și logistic pentru tinerii performanți

Prin „România Zboară Departe”, tinerii pot primi sprijin logistic și financiar pentru a-și continua parcursul de excelență, fie în țară, fie peste hotare. Cu ajutorul Vola, aceștia beneficiază de bilete de avion, cazare, asigurări de călătorie, transferuri, dar și de acoperirea taxelor de participare sau a transportului echipamentelor necesare.

Vizibilitate și recunoaștere pentru poveștile care inspiră

Programul pune în lumină poveștile inspiraționale ale acestor tineri, oferindu-le recunoaștere publică și vizibilitate pentru rezultatele lor excepționale.

„Știm că România are tineri extraordinari, capabili să schimbe lumea, dacă li se oferă șansa de a-și urma visurile. Prin România Zboară Departe le oferim nu doar sprijin financiar, ci și încrederea că pot ajunge oriunde își propun. Contează foarte mult să știi că cineva crede în tine, iar acest program este modul nostru de a le arăta tinerilor că pot zbura departe. Uneori, un simplu bilet de avion înseamnă mai mult decât o călătorie, e începutul unei povești de succes, al unui drum care le poate schimba destinul.” — Elena Marin, CSR Manager, Vola.ro

Cum se pot înscrie beneficiarii
Programul se adresează tinerilor cu vârste între 14 și 24 de ani, care au demonstrat deja rezultate remarcabile în educație, sport sau artă.

Înscrierile se fac prin formularul disponibil pe site-ul https://romaniazboaradeparte.ro/ , unde sunt detaliate criteriile de eligibilitate și regulamentul programului.

Cunoști un tânăr care merită sprijinit? Recomandă-i programul „România Zboară Departe”!

