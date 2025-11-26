Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 09:22

România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional.

Declaraţia a fost făcută de comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Donahue.

Aflat în vizită la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, împreună cu ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, generalul american a declarat că România va rămâne întotdeauna o figură centrală în această parte a Alianţei.

Vizita la Constanţa a avut loc după ce o nouă dronă rusească a survolat teritoriul naţional, de data aceasta traversând trei judeţe, Tulcea, Galaţi şi Vaslui, unde s-a şi prăbuşit în localitatea Puieşti.

Potrivit ministrului Ionuţ Moşteanu, drona nu a avut încărcătură explozivă, iar din motive de securitate, nu a fost doborâtă de aeronavele de luptă care s-au ridicat de pe aeroporturile Borcea şi Mihail Kogălniceanu.

Relatează corespondentul RRA, Sorin Cealera: Comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa s-a întâlnit cu militarii aliaţi staţionaţi în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, care găzduieşte cea mai mare prezenţă militară americană din România.

Christopher Donahue: România este deosebit de importantă pentru noi. Va fi întotdeauna figura centrală a acestei părţi a Alianţei. Ne-am angajat pentru prezenţa noastră aici şi întotdeauna va fi aşa.

Chiar înaintea vizitei, pe Aeroportul Militar de la Mihail Kogălniceanu s-au întors cele două aeronave Aerofighter Typhoon, aflate pe urmele dronei care a survolat judeţele Tulcea, Galaţi şi Vaslui, unde s-a prăbuşit fără a fi doborâtă. România va primi curând o capabilitate nouă de luptă împotriva dronelor.

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării: O nouă capacitate antiaeriană, care va intra în serviciu operaţional al Armatei Române în curând ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone. Trebuie să putem face faţă mai bine acestor tipuri de provocări.

Christopher Donahue: Am dezvoltat o capabilitate nouă, capabilă să doboare aceste drone. E în stadiul final şi lucrăm cu întreaga armată română, astfel încât să ne asigurăm că aceste capabilităţi vor putea fi implementate cât mai repede posibil.

După retragerea efectivelor Diviziei 101 Aeropurtate, la Mihail Kogălniceanu rămân în jur de 800 de soldaţi americani. În total, cu cei de la Câmpia Turzii şi Deveselu, vor fi aproximativ 1.000 de militari americani pe teritoriul României. (Rador/ FOTO AI)

