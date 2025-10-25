România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00

Ascultă Radio România Iași Live
25 octombrie 2025

România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Mâine va fi cea mai lungă zi din an cu 25 de ore.

Schimbarea orei are la bază ideea de a economisi energie prin alinierea orelor de activitate cu cele de lumină naturală.

Măsura este însă controversată la nivel internaţional, pentru că, potrivit specialiştilor, afectează negativ organismul. Comisia Europeană a încercat să elimine măsura, dar ţările membre ale Uniunii nu s-au înţeles care dintre ore să fie păstrată.

La noi în ţară, CFR Călători a anunţat că programul de circulaţie a trenurilor nu se va modifica odată cu trecerea la ora de iarnă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

