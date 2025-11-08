România rămâne printre cele mai optimiste ţări privind viitorul Uniunii Europene

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 08:43

Un eurobarometru publicat astăzi relevă că pentru europeni respectul pentru democraţie, drepturile omului şi statul de drept, precum şi puterea economică, industrială şi comercială a Uniunii Europene rămân principalele puncte forte ale blocului comunitar, urmată de relaţiile bune şi solidaritatea între statele membre.

Peste jumătate dintre europeni afirmă că Uniunea Europeană, mai degrabă decât alte ţări din lume, întruchipează cel mai bine respectul pentru drepturile şi valorile fundamentale, libertatea de exprimare şi egalitatea şi bunăstarea socială.

România rămâne printre cele mai optimiste ţări privind viitorul Uniunii Europene, chiar dacă aceasta scade faţă de anul trecut, în rând cu restul europenilor. Alături de Finlanda, suntem cel mai puţin preocupaţi de migraţia nereglementată

Rador/FOTO arhivă agerpres