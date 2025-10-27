România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 11:38

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie atrage atenţia asupra unui record negativ pe care l-ar putea înregistra România dacă va adopta un proiect de lege referitor la acest domeniu.

Organizaţia spune că ţara noastră ar putea deveni prima din lume care impune un control guvernamental şi o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetăţenilor. Problema o reprezintă proiectul de lege referitor la auditarea cibernetică obligatorie şi cu plată pentru prosumatori.

Într-un comunicat de presă, Asociaţia Prosumatorilor avertizează că acest proiect nu are legătură cu securitatea cibernetică, ci cu interese economice ale unor companii, care ar urma să câştige contracte uriaşe pentru auditarea invertoarelor.

Potrivit comunicatului, ar fi fost mai oportună auditarea marilor parcuri fotovoltaice, şi nu a celor peste 260.000 de prosumatori şi a celor 330.000 de invertoare, cu mărci şi modele diferite. În context, prosumatorii atrag atenţia că această iniţiativă descurajează masiv investiţiile în energia verde şi riscă să blocheze tranziţia energetică a României.

Rador/FOTO imagine ilustrativă