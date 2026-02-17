Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Rogobete: Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă şi urgenţă nu vor fi reduse

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 05:30 / actualizat: 17 februarie 2026, 6:36

Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă şi urgenţă nu vor fi reduse cu 10%, a declarat, luni, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

‘Am susţinut această poziţie pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esenţială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimişti, fizioterapeuţi, până la personal tehnic şi administrativ – toţi susţin funcţionarea zilnică a sistemului. O reducere brută şi liniară a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare şi scăderea încrederii, ci şi un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puţine pentru spitale, tratamente şi investiţii’, a scris ministrul, pe Facebook.

În opinia sa, sănătatea are nevoie de reformă profundă.

‘Ştiu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare’, a subliniat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, reforma corectă înseamnă: criterii ‘reale’ de performanţă corelate cu activitatea şi complexitatea cazurilor, reorganizarea sistemului de gărzi, reclasificarea spitalelor, dar şi reducerea risipei şi transparenţă totală în cheltuirea fondurilor.

Ministrul Sănătăţii este de părere că economiile se fac din eficienţă şi ordine, nu din tăieri aplicate uniform.

‘Pentru personalul medical: am încredere în profesionalismul şi dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil şi mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi. Pentru pacienţi: fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final – binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn şi mai sigur, în care să nu simţiţi că deranjaţi atunci când aveţi nevoie de ajutor’, a transmis ministrul.

El a afirmat că sistemul de sănătate va fi reaşezat pe principii de responsabilitate, performanţă şi respect şi va fi întărit prin ‘reformă reală, nu prin măsuri contabile’. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

