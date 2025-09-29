Ascultă Radio România Iași Live
Parlamentare Republica Moldova/Pro-europenii de la PAS au obţinut peste 50% din voturi, iar socialiştii sub 25%

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 08:25

UPDATE ora 8:25 – Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Luni dimineaţă, la ora 8:00, erau centralizate datele din 99,60% din totalul secţiilor de votare, respectiv 2.265 din totalul celor 2.274 secţii constituite.

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 50,05% dintre alegători, în timp ce principala formaţiune de stânga, ‘Blocul Patriotic’ (Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei), a atras voturile a 24,25% dintre votanţi.

Pe poziţia a treia se află Blocul Electoral ‘Alternativa’, al primarului Chişinăului, Ion Ceban, cu 7,99%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,22%, şi Partidul Politic Democraţia Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,63%.

Ceilalţi competitori nu au trecut pragul electoral. AGERPRES

ORA 00:50 Până la această oră au fost procesate peste 92% din procesele verbale. Conform acestora, PAS a cîștigat alegerile parlamentare cu 46,60%, urmat de Blocul Patriotic cu 26,62%, Blocul „Alternativa” cu 8,67%, Partidul Nostru cu 6,29% și PPDA, cu 5,67%. Acestea sunt cele 5 formațiuni care vor forma următorul Parlament al Republicii Moldova.

În diaspora continuă procesul de numărare a voturilor. Până la această oră, au fost procesate 144 de procese verbale din 301, adică aproape jumătate. 

Radio Chișinău/FOTO radioiasi.ro

