Revelionul Ieșenilor 2026
Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 09:40
Iașul întâmpină Noul An în Piața Palatului Culturii!
Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași invită întreaga comunitate miercuri, 31 decembrie 2025, la spectacolul de Revelion, un eveniment plin de lumină, muzică și emoție.
Revelionul Copiilor – 18:30
Seara începe cu magia celor mici! Piața Palatului Culturii se transformă într-un spațiu de poveste, unde familiile sunt așteptate cu momente vesele, personaje îndrăgite și energie bună.
Concert de muzică populară – 20:00
Tradiția prinde viață pe scenă alături de artiști îndrăgiți:
• Laura Lavric
• Constantin Bahrin
• Ștefan Pintilie
• Constantin Florescu
Concertul de Revelion – 22:00
Scena se aprinde cu un mix electrizant de muzică live:
• DJ Johnny W
• Spike
• VUNK
Atmosfera va fi amplificată de lasere, drone show și efecte vizuale spectaculoase.
Artificii la miezul nopții
Intrăm în Anul Nou 2026 cu obișnuitul spectacol de artificii.
Vă așteptăm cu drag în Piața Palatului Culturii!