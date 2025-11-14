Republica Moldova preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Strasbourg pe data de 14 noiembrie, unde va participa la reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

Agenda reuniunii include preluarea de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul va fi exercitat de Republica Moldova în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026.

În cadrul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va prezida reuniunea Comitetului de Miniștri și va prezenta prioritățile Președinției Republicii Moldova la Consiliul Europei.

De asemenea, oficialul va participa la ceremonia de arborare a drapelului Republicii Moldova în Place de la République din Strasbourg și la inaugurarea tramvaiului inscripționat cu logo-ul Președinției.

Comitetul de Miniștri reprezintă principalul organ decizional al Consiliului Europei, responsabil de punerea în aplicare a obiectivelor organizației.

Statele membre sunt reprezentate de miniștrii afacerilor externe și de reprezentanții permanenți pe lângă Consiliul Europei.

Președinția Comitetului de Miniștri este exercitată de fiecare stat membru, prin rotație și în ordine alfabetică, pentru o perioadă de șase luni.

Este pentru a doua oară când Republica Moldova deține această responsabilitate, prima Președinție fiind exercitată în anul 2003.

