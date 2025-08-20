Reprezentanţii sindicatelor din Silvicultură protestează în faţa Ministerului Mediului

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 12:35

Reprezentanţii sindicatelor din Silvicultură protestează la această oră în faţa Ministerului Mediului, nemulţumiţi de proiectul privind reorganizarea Romsilva.

Protestatarii afirmă că ministerul refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, care conţine numeroase erori.

Silvicultorii mai spun că, dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de reformă va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderi de locuri de muncă.

În principiu, propunerile Executivului pentru reorganizarea Regiei în cauză prevăd reducerea direcţiilor silvice – de la câte una la nivelul fiecărui judeţ, la 12.

Totodată este preconizată o scădere cu 90% a numărului de directori, dar şi o serie de măsuri de eficientizare financiară. (Rador/ FOTO Alex Buzică/ imagine ilustrativă)