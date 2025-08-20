Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Reprezentanţii sindicatelor din Silvicultură protestează în faţa Ministerului Mediului

Reprezentanţii sindicatelor din Silvicultură protestează în faţa Ministerului Mediului

Reprezentanţii sindicatelor din Silvicultură protestează în faţa Ministerului Mediului

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 12:35

Reprezentanţii sindicatelor din Silvicultură protestează la această oră în faţa Ministerului Mediului, nemulţumiţi de proiectul privind reorganizarea Romsilva.

Protestatarii afirmă că ministerul refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, care conţine numeroase erori.

Silvicultorii mai spun că, dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de reformă va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderi de locuri de muncă.

În principiu, propunerile Executivului pentru reorganizarea Regiei în cauză prevăd reducerea direcţiilor silvice – de la câte una la nivelul fiecărui judeţ, la 12.

Totodată este preconizată o scădere cu 90% a numărului de directori, dar şi o serie de măsuri de eficientizare financiară. (Rador/ FOTO Alex Buzică/ imagine ilustrativă)

Etichete:
Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare pentru zonele afectate de calamităţi
Naţional miercuri, 20 august 2025, 07:35

Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare pentru zonele afectate de calamităţi

Guvernul a aprobat marţi acordarea de ajutoare pentru zonele afectate de calamităţi din judeţele Maramureş, Neamţ şi Suceava, a anunţat...

Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare pentru zonele afectate de calamităţi
Lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreţinere şi modernizare
Naţional miercuri, 20 august 2025, 07:06

Lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreţinere şi modernizare

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, transmite într-o postare pe Facebook că golirea controlată a lacului Vidraru este legală, avizată şi absolut...

Lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreţinere şi modernizare
Nicuşor Dan: România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina
Naţional miercuri, 20 august 2025, 07:01

Nicuşor Dan: România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina

România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa şi SUA, a...

Nicuşor Dan: România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă o reformă a sistemului de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap
Naţional miercuri, 20 august 2025, 06:59

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă o reformă a sistemului de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă o reformă a sistemului de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap. El spune că în curând vor...

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă o reformă a sistemului de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap
Naţional miercuri, 20 august 2025, 06:56

Ministrul Dragoş Pîslaru a anunţat întocmirea listei proiectelor eligibile pentru finanţare prin PNRR

Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că în 15 zile va fi întocmită lista proiectelor eligibile pentru...

Ministrul Dragoş Pîslaru a anunţat întocmirea listei proiectelor eligibile pentru finanţare prin PNRR
Naţional marți, 19 august 2025, 11:00

Salvaţi Copiii România: Doar unul din trei copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate îşi revede familia în această vară

”Sună-i zilnic!” – Conexiune dincolo de graniţe, proiect derulat de Organizaţia Salvaţi Copiii şi finanţat de Departamentul pentru...

Salvaţi Copiii România: Doar unul din trei copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate îşi revede familia în această vară
Naţional marți, 19 august 2025, 10:15

O nouă dezbatere privind proiectul care schimbă regulile de retragere a pensiilor administrate privat este programată la Ministerul Muncii

La Ministerul Muncii este programată, peste o oră, o nouă dezbatere privind proiectul controversat care schimbă regulile de retragere a pensiilor...

O nouă dezbatere privind proiectul care schimbă regulile de retragere a pensiilor administrate privat este programată la Ministerul Muncii
Naţional marți, 19 august 2025, 07:31

Salariile şefilor şi numărul de posturi la ASF, ANRE şi ANCOM ar urma să fie reduse

Salariile şefilor şi numărul de posturi la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cea de reglamentare în domeniul energiei şi la arbitrul de...

Salariile şefilor şi numărul de posturi la ASF, ANRE şi ANCOM ar urma să fie reduse