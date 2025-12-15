(REPORTAJ) Astăzi, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 12:22 / actualizat: 15 decembrie 2025, 13:36

Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează, astăzi, 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere, printr-un eveniment aniversar ce are loc în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”.

La manifestare iau parte personalități ale vieții publice, academice, culturale și religioase din România.

Cu acest prilej, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj în care a subliniat rolul școlii pedagogice în formarea dascălilor.

Directorul Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, Lăcărămioara Iordăchescu, a subliniat importanța zilei de astăzi: ”Este un regal pe care l-am gândit pentru o școală regală, să spunem, cu suflete nobile. Este cea mai veche școală de învățători și este în mod firesc nevoie să obișnuim elevii, noii învățători, cu modul acesta de a-și respecta rangul, poziția și blazonul. Și blazonul înseamnă tradiție, cunoaștere și vocație. În primul și în primul rând este școala care are 21 de clase de Pedagogic, plus 4 clase de teologie romano-catolică. Deci, clar, este cu cel mai mare număr și cu performanțe pe măsură.”

La rândul său, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice, Mircea Bertea, a declarat că învățământul pedagogic din țara noastră este unul performant, a cărui valoare a fost recunoscută de-a lungul timpului: ”Toată lumea recunoaște că absolvenții de Pedagogic sunt cei mai buni dascăli, fie că sunt la creșe, la grădiniță sau devin profesori, deci este extraordinar de important și lucrurile acestea sunt deja bine înțelese. Știți că a fost o perioadă de sincopă, în care s-a încercat desființarea liceelor pedagogice și a colegiilor pedagogice. Am intrat acum pe un drum de dezvoltare și chiar voi face, astăzi, public o chemare, o inițiativă pentru a continua dezvoltarea acestora în învățământul superior.”

Elevii Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, prezenți la evenimentul aniversar de la Teatrul Național, au mărturisit că se simt onorați să facă parte din această instituție, cea mai veche cu acest profil din țară:

”Elev 1: Pentru mine a fost o onoare să intru în acest liceu și este o reușită. Reporter: La ce profil ești? Elev 1: Educator – învățător. Reporter: Vrei să fii cadru didactic, a fost visul tău? Elev 2: Da, exact, de când eram mică. Elev 3: Mi-a plăcut cumva atmosfera și profesorii și colectivul, în general, de la Pedagogic. Reporter: Așadar e o experiență frumoasă aici. Elev 3: Da, cu siguranță e un loc frumos. Elev 4: E super, îmi place totul. Și colegii și profesorii și materia care se predă ne dezvoltă foarte mult. Reporter: Dorești să devii educator, învățător sau ce-ți propui? Elev 4: La momentul actual mi-aș dori, dar vom vedea pe parcurs dacă se vă îndeplini visul.”

În cadrul evenimentului au fost acordate diplome și distincții foștilor directori și profesori ai instituției, iar programul include și un recital susținut de soprana Elena Moșuc.

