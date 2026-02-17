Reforma administrației și pachetul de relansare economică vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 05:42 / actualizat: 17 februarie 2026, 6:43

Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, au stabilit în ședința de luni liderii partidelor din coaliția de guvernare.

Sunt prioritățile acestei perioade, necesare pentru calculele pentru proiectul de buget al acestui an.

Partenerii politici au fost de acord că pot fi analizate eventuale modificări la noile prevederi privind calculul impozitelor locale.

De asemenea, în ceea ce privește reducerile de cheltuieli preconizate în administrație, au agreat unele amendamente.

Acestea privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, educația, sănătatea și cultura, unde se vor realiza economii prin metode specifice fiecărui domeniu.

Mai exact, fiecare minister va putea să reducă cheltuierile și din alte locuri, nu doar din fondul de salarii.

Liderii coaliției au reconfirmat și faptul că reducerile de salarii realizate de ministere anul trecut vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități.

A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

Surse politice au precizat că acest grup de lucru analizează posibilitatea ca persoanelor cu dizabilități să li se reducă cu 50% impozitul pentru prima locuință și pentru prima mașină cumpărată, dar care să aibă o capacitate cilindrică mică.

În ceea ce privește impozitul pe clădirile mai vechi de 50 de ani, acesta ar putea să fie redus cu 25 de procente.

Toate aceste măsuri vor fi discutate și cu Comisia Europeană, au mai precizat sursele politice.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro