Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 08:40

Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an. Proiectul trebuie adoptat cât mai curând, pentru că va sta la baza întocmirii bugetului de stat pentru acest an.

Cu detalii, redactorul RRA Andrei Şerban: Ministerul Dezvoltării trebuie să prezinte într-o şedinţă de guvern proiectul de lege prin care se va face reforma administraţiei publice la nivel local şi central. Până acum s-a stabilit că la nivelul autorităţilor locale trebuie să existe două modalităţi de reducere a cheltuielilor. Una se referă la reducerea posturilor cu 30% şi se aplică tuturor autorităţilor locale. Dacă în cadrul celor 30% sunt numai posturi vacante, înseamnă că nu trebuie desfiinţate posturile ocupate. În aplicarea acestei măsuri, însă, a fost pusă o frână de 20%, care înseamnă că atunci când mai mult de 20% posturi ocupate ar putea să fie afectate, fiecare autoritate locală se va opri cu reducerile la acest nivel. Ministrul de resort, Cseke Attila, a declarat că reducerea numărului de posturi ocupate nu va afecta autorităţile locale, unde primarii nu au organigrama foarte încărcată cu angajaţi. Astfel, la nivelul a aproximativ 700 de unităţi administrativ-teritoriale, nu va fi necesară aplicarea acestui procent de reducere, pentru că există multe posturi vacante. La nivel central, coaliţia de guvernare a convenit în reducerea cu 10% a cheltuielilor, dar fără a fi afectat nivelul salariilor de bază. Tot ministrul Cseke Attila a precizat că măsurile de reformă vor face o economie pe an de 3,5 – 4,5 miliarde de lei, din care 1,7 la nivel local. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan doreşte să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru acest proiect de lege, pentru a putea să-l folosească la alcătuirea bugetului din acest an.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro