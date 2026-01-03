Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an

Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an

Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 08:40

Reforma administraţiei publice reprezintă o prioritate a guvernului la începutul acestui an. Proiectul trebuie adoptat cât mai curând, pentru că va sta la baza întocmirii bugetului de stat pentru acest an.

Cu detalii, redactorul RRA Andrei Şerban: Ministerul Dezvoltării trebuie să prezinte într-o şedinţă de guvern proiectul de lege prin care se va face reforma administraţiei publice la nivel local şi central. Până acum s-a stabilit că la nivelul autorităţilor locale trebuie să existe două modalităţi de reducere a cheltuielilor. Una se referă la reducerea posturilor cu 30% şi se aplică tuturor autorităţilor locale. Dacă în cadrul celor 30% sunt numai posturi vacante, înseamnă că nu trebuie desfiinţate posturile ocupate. În aplicarea acestei măsuri, însă, a fost pusă o frână de 20%, care înseamnă că atunci când mai mult de 20% posturi ocupate ar putea să fie afectate, fiecare autoritate locală se va opri cu reducerile la acest nivel. Ministrul de resort, Cseke Attila, a declarat că reducerea numărului de posturi ocupate nu va afecta autorităţile locale, unde primarii nu au organigrama foarte încărcată cu angajaţi. Astfel, la nivelul a aproximativ 700 de unităţi administrativ-teritoriale, nu va fi necesară aplicarea acestui procent de reducere, pentru că există multe posturi vacante. La nivel central, coaliţia de guvernare a convenit în reducerea cu 10% a cheltuielilor, dar fără a fi afectat nivelul salariilor de bază. Tot ministrul Cseke Attila a precizat că măsurile de reformă vor face o economie pe an de 3,5 – 4,5 miliarde de lei, din care 1,7 la nivel local. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan doreşte să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru acest proiect de lege, pentru a putea să-l folosească la alcătuirea bugetului din acest an.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:48

Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie

În ţară, Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie. Executivul...

Guvernul şi-a propus ca bugetul de stat pentru acest an să fie adoptat de Parlament cel târziu la începutul lui februarie
Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:38

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor, dacă...

Expirarea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale la sfârşitul lunii martie ar putea conduce la creşterea facturilor
Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:33

Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie

Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie, dar s-au majorat şi cele pentru autoturisme. La locuinţe, impozitele...

Impozitele pe clădiri şi terenuri au crescut substanţial de la 1 ianuarie
Ninsori consistente la munte, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor (meteorologi)
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 08:14

Ninsori consistente la munte, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor (meteorologi)

În următoarele trei zile se vor semnala ninsori consistente în întreaga zonă montană a ţării, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc...

Ninsori consistente la munte, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor (meteorologi)
Naţional sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 07:40

Fermierii români pot depune cereri online între 19 ianuarie şi 20 martie, pentru a obţine bani europeni

Fermierii români pot depune cereri online între 19 ianuarie şi 20 martie la Agenţia pentru Finanţare a Investiţiilor Rurale, pentru a obţine...

Fermierii români pot depune cereri online între 19 ianuarie şi 20 martie, pentru a obţine bani europeni
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 11:34

Tineri din medii defavorizate se pot înscrie în ianuarie în programul social de finanţare a costurilor şcolii de şoferi

Tineri din medii defavorizate se pot înscrie în luna ianuarie pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi prin programul ‘Permis...

Tineri din medii defavorizate se pot înscrie în ianuarie în programul social de finanţare a costurilor şcolii de şoferi
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 10:41

METEO: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 02-01-2026 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei
Naţional vineri, 2 ianuarie 2026, 08:53

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi; este vorba despre locuirea asistată în comunitate pentru...

Guvernul reglementează un nou tip de serviciu social pentru persoanele cu dizabilităţi