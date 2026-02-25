Radio România lansează campania ‘Stai sigur pe net’, pentru siguranţa digitală a minorilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 12:41

Radio România anunţă lansarea campaniei naţionale de conştientizare ‘Stai sigur pe net’, un demers jurnalistic şi educaţional, dedicat siguranţei minorilor în spaţiul virtual.

Într-o eră în care viaţa copiilor şi adolescenţilor se mută online, Radio România aduce în dezbatere riscurile reale ale internetului: de la provocări virale tragice, la hărţuire şi dependenţă digitală. Proiectul urmăreşte informarea corectă a adolescenţilor cu privire la riscurile la care se expun pe reţelele sociale.

Tehnologia fără filtre: de la instrument, la pericol

Într-un context în care hărţuirea online (cyberbullying), provocările virale periculoase şi dependenţa de validare virtuală afectează tot mai mulţi minori, Radio România propune o abordare bazată pe dialog şi educaţie, nu pe restricţii ineficiente.

Campania ‘Stai sigur pe net’ nu demonizează tehnologia, ci oferă instrumentele necesare pentru ca aceasta să fie utilizată fără a periclita echilibrul emoţional şi siguranţa tinerilor, oferă ‘traducerea’ necesară pentru ca părinţii şi profesorii să înţeleagă ce se întâmplă cu adevărat în universul digital al copiilor.

Iniţiativa abordează teme tabu sau insuficient explorate: fenomenul FOMO (frica de a nu fi în trend), mecanismele din spatele jocurilor care dau dependenţă, riscurile de tip grooming şi sexting, precum şi impactul pe termen lung al traumei online.

Obiective strategice şi impact social

Campania se va desfăşura pe toate frecvenţele Radio România şi în mediul online, pe site-urile şi conturile de social media, având ca priorităţi:

* Identificarea semnelor timpurii ale dependenţei digitale şi ale izolării sociale.

* Descurajarea participării la provocările virale periculoase care au provocat tragedii.

* Activarea dialogului real între copil, părinte şi şcoală, dincolo de bariera ‘interzisului’.

* Crearea de conţinut educaţional, care să devină material didactic în şcoli.

* Promovarea modelelor reale: Analiza contrastului dintre viaţa ‘filtrată’ de pe internet şi realitate, încurajând valorile autentice în detrimentul hype-ului periculos.

Voci autorizate pentru soluţii reale

Pe parcursul campaniei, studiourile Radio România vor găzdui psihologi şi psihiatri pediatrici, specialişti în cybercrime din cadrul Poliţiei Române, experţi în algoritmi AI şi creatori de conţinut responsabil. De asemenea, campania va prezenta mărturii cutremurătoare ale unor tineri care au trecut prin bullying sau dependenţă, oferind o perspectivă autentică asupra pericolului.

‘Internetul este parte din viaţa copiilor noştri, un aspect pe care nu îl putem ignora. Putem doar să îl înţelegem şi să îi învăţăm pe cei mici să se protejeze de ceea ce este periculos. Prin campania Stai sigur pe net, Radio România îşi asumă rolul de partener al părinţilor, profesorilor şi al tinerilor, aducând în spaţiul public informaţie verificată, explicaţii clare şi soluţii reale. Este un demers de responsabilitate publică, pornit din convingerea că educaţia digitală este în zilele noastre o formă esenţială de educaţie civică’, spune preşedintele director-general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Robert C. Schwartz.

Prin campania ‘Stai sigur pe net’, Radio România îşi reconfirmă misiunea de serviciu public, ca principal vector în efortul de a creşte o generaţie digitală echilibrată, conştientă şi, mai ales, în siguranţă.