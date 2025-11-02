Radio România Iași, la a 84-a aniversare

Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 12:09

Radio România Iaşi sărbătorește, duminică, 84 de ani de la prima emisie.

La 2 noiembrie 1941, în eter răsuna pentru prima dată enunţul „Aici, Radio Moldova!”, cuvintele fiind rostite de crainicul Petre P. Andrei.

De atunci, cu doar două întreruperi, între 1944 şi 1956, apoi din 1985 până în 22 decembrie 1989, echipa Radio România Iaşi se află permanent în contact cu ascultătorii, cu informaţii prompte şi imparţiale, cu emisiuni şi programe de calitate.

Publicul fidel alege zilnic frecvenţele 1053 Khz (AM), 90,8 FM, 94,5 FM şi 96,3 FM, iar site-ul postului ajunge până la românii aflaţi departe de casă.

Radio România Iași a evoluat, din 1941, de la un post creat în context de război și contra-propagandă la un hub regional modern al radioului public, cu rol constant în informarea, cultura și coeziunea comunităților din Moldova și peste Prut.

Seria evenimentelor aniversare dedicate postului Iași a debutat, sâmbătă, în Italia.

Inițiativa îi aparține jurnalistei Petronela Cotea Mihai, redactor al postului regional și vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – Filiala Iași.

Proiectul continuă linia evenimentelor menite să susțină identitatea națională, prin limbă, tradiții și expresii cultural-artistice autentice. Prin astfel de manifestări culturale și jurnalistice, Radio România Iași creează o reconectare la rădăcini și o celebrare a identității care ne unește, reafirmându-și rolul de liant între românii de pretutindeni. Radio România Iași, de 84 de ani, rămâne fidel principiilor informării corecte, imparțiale și echilibrate, educației și promovării valorilor publice importante pentru societatea românească.

Radio România, postul public din a cărui rețea face parte și Radio Iași, a împlinit 97 de ani de emisie neîntreruptă.

În semn de recunoaştere a rolului determinant pe care radioul îl are în istoria României, Parlamentul a decis, în decembrie 2019, instituirea zilei de 1 noiembrie ca Zi Naţională a Radioului.

Radio Iași, oglinda vieții profunde a Moldovei

La 2 noiembrie 2025, Radio România Iași, postul regional al Societății Române de Radiodifuziune, împlinește 84 de ani de la prima emisie în eter.

De la cuvintele „Aici Radio Moldova, pe frecvența de 259 de metri”, rostite în 1941 de crainicul Petre P. Andrei, și până la actualul Radio România Iași, lider regional de audiență și reper de profesionalism, radioul public din capitala Moldovei a devenit o veritabilă oglindă a vieții culturale, sociale și spirituale din această parte a țării.

Legătura Iașului cu istoria radioului românesc începe în 1896, odată cu activitatea savantului Dragomir Hurmuzescu, considerat părintele radioului românesc. Profesor la Universitatea din Iași, el a înființat laboratoare de electricitate și a efectuat primele experimente de telegrafie fără fir, în paralel cu Marconi și Popov. Prin munca sa, Iașul a devenit primul laborator al științei românești a comunicațiilor.

„Aici Radio Moldova!”, debutul unei epoci

În vara anului 1941, în plin război, Societatea Română de Radiodifuziune decide înființarea unui post la Iași – Radio Moldova –, pentru a acoperi teritoriul Moldovei, Basarabiei și Bucovinei.

Proiectul a fost realizat în timp record de inginerul Paul Știubei, sub coordonarea ing. Emil Petrașcu și cu sprijinul prof. Ion Petrovici, președintele Consiliului de Administrație al SRR.

Pe 2 noiembrie 1941, în clădirea istorică din Strada Lascăr Catargi nr. 44, devenită mai târziu cunoscută ca „Cuibul Reîntregirii”, a avut loc prima emisie.

La inaugurare au participat Mitropolitul Irineu Mihălcescu, premierul Mihai Antonescu, Ion Petrovici și directorul general al Radiodifuziunii, Vasile Ionescu. Postul funcționa la început cu un emițător de 5 kW, produs de firma italiană Magneti Marelli, iar programul includea radiojurnale, emisiuni culturale, conferințe și piese de teatru.

Dincolo de istorie, renașteri și continuitate

După ce emisia a fost întreruptă în 1944, postul s-a redeschis în 1 mai 1956, sub numele Radio Iași, ca studiou teritorial al Radiodifuziunii Române. În anii ’70 și ’80, a devenit un spațiu de creație pentru emisiuni culturale, educative și muzicale, precum „Momente din istoria teatrului românesc”.

Activitatea a fost suspendată în 1985, dar reluată chiar în 22 decembrie 1989, în ziua Revoluției, printr-un gest simbolic de libertate și solidaritate.

În anii 2000, Radio Iași a cunoscut o dezvoltare tehnologică și editorială semnificativă:

2001–2009 – construirea noului Bloc de Producție Radio Iași, cea mai mare investiție a Radioului public după 1989;

2008 – rebrandingul sub identitatea Radio România Iași și obținerea Premiului Parlamentului European pentru Jurnalism;

2012–2014 – lansarea platformei radioiasi.ro, difuzarea streamingurilor live și consolidarea prezenței digitale.

În ultimele două decenii, Radio Iași a devenit o punte de legătură între România și Republica Moldova, dezvoltând colaborări constante cu Radio Moldova (Teleradio-Moldova) și menținând o prezență editorială de referință în ambele spații culturale românești.

Prin proiectele sale culturale, sociale și educative, Radio România Iași continuă să fie oglinda vieții profunde a Moldovei.

De 84 de ani, postul transmite vocea unei regiuni care respiră istorie, tradiție și modernitate.

De la experimentele lui Hurmuzescu la emisiunile digitale de astăzi, povestea Radio Iași rămâne o cronologie a pasiunii pentru adevăr și cultură, un simbol al continuității Radio România în slujba publicului.