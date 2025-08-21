Rădăuți: „Grădini muzicale” – eveniment inedit, care potențează cultura în cadru natural prin muzică, teatru și video art
Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 11:09
În perioada 3 – 7 septembrie 2025, în cadrul proiectului „Grădini Muzicale”, va avea loc o serie de concerte de muzică clasică, într-o fuziune cu genul muzicii pop și cu muzică din perioada interbelică, teatru și video art.
Totul se va desfășura în spații neconvenționale, în aer liber, după cum urmează: Rădăuți – Parcul Central, Dornești – Grădina Egger, Marginea – Amfiteatru, Horodnic de Jos – Grădina Colecției Etnografice „Felicia și Dionizie Olenici” și Horodnic de Sus – Grădina Voievozilor.
Prezența unui concept interdisciplinar în locuri atipice, într-un cadru natural, prin intermediul a cinci concerte realizate în fuziune cu teatru și video art, aduc în atenție formații muzicale prezente în premieră în zonă – Ansamblul de Muzică Barocă Enérgeia, Diamond Quartett, Valentin Albeșteanu & Miruna Ionescu & Taraf de oraș, Iana Novac & Cvartetul Liric & Marius Sireteanu, NSCo Ensemble, momente dramaturgice susținute de actrița Clara Popadiuc și video art semnat de Cristina Bodnărescu.
„La începutul lunii septembrie, zona de nord a țării se îmbogățește cu un eveniment cultural interdisciplinar complex, care valorifică mai multe spații în aer liber din zona Rădăuți și care facilitează accesul la cultură, în special pentru tineri. Ne bucurăm că și în acest an, muzica clasică și diverse alte genuri muzicale își găsesc loc alături de teatru și video art în „Grădini Muzicale”, un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Atunci când am conturat acest proiect, m-am gândit la acest melanj perfect – muzica ce înnobilează spații noi, teatrul care creează dialog cultural și compozițiile de video art ce amplifică percepția multisenzorială a publicului pe care ni-l dorim la genul acesta de evenimente. Diversitatea culturală în context neconvențional conectează tinerii cu muzica clasică, arta teatrală și limbajul vizual.” – Ovidiu Foca, manager Casa de Cultură Rădăuți.
Program:
• Povești nemuritoare – Diamond Quartet
Grădina Voievozilor Horodnic de Sus, 3 septembrie 2025, ora 20:00
• Pasiune – Iana NOVAC & Cvartet Liric & Marius SIRETEANU
Parcul Central Rădăuți, 4 septembrie 2025, ora 20:00
• Cântece de lume – NSCo Ensemble – Ovidiu FOCA – voce, Andrei Mihail RADU – vioară, Corina RĂDUCANU & Eugen DUMITRESCU – pian la patru mâini
Grădina Colecției Etnografice Felicia și Dionizie Olenici Horodnic de Jos, 5 septembrie 2025, ora 20:00
• Baroc…ABC – Ansamblul Enérgeia – Andrei Mihail RADU – vioară, Emin CURTGEAFAR – oboi, Raluca Maria CONSTANTIN – vioară, Constantin BORODIN – violoncel, Andrieș CIGULEA – violă, Abel CHIRCĂ – vioară; Nicolae DOBROVICESCU – vioară, Ionuț CRISTEA – contrabas
Grădina EGGER, 6 septembrie 2025, ora 20:00
• Poveste de odinioară – Miruna IONESCU&Valentin ALBEȘTEANU și Taraful de oraș
Amfiteatrul Marginea, 7 septembrie 2025, ora 20:00
Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Organizator: Casa de Cultură Rădăuți
Parteneri: Primăria Rădăuți, Primăria Marginea, EGGER Group, Colecția Etnografică “Felicia și Dionizie Olenici”, Hanul Voievozilor.
Parteneri Media: TVR Iași, Radio Iași, Intermedia TV, Cromtel TV, Radio Viva FM, Radio România Muzical, Monitorul de Suceava, Crai Nou, Radio AS, News Bucovina
PROGRAM
GRĂDINI MUZICALE
3-7 septembrie 2025
Povești nemuritoare
Grădina Voievozilor Horodnic de Sus
3 septembrie 2025, ora 20:00
Diamond Quartet
Dana KOHUT- vioară, Uliana RUSU – vioară, Aliona ZUEVA – violă, Galyna ORLOVA – violoncel
Clara POPADIUC – actriță
Cristina BODNĂRESCU – artist vizual
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart – Eine Kleine Nachtmusik KV.525 (Allegro, Romance: Andante, Menuetto: Allegretto, Rondo: Allegro)
Antonio Vivaldi – Concerto alla Rustica în Sol Major, RV 151 (Presto, Adagio, Allegro)
Antonio Vivaldi – Concerto for Strings în sol minor, RV 157(Allegro, Largo, Allegro)
Antonio Vivaldi – Concerto for Strings in sol minor RV 156 (Allegro, Adagio, Allegro)
Johann Sebastian Bach – Orchestral Suite nr. 3 în Re Major, BWV 1068, Air on the G String
Astor Piazzolla – Oblivion • Chau Paris • Adiós Nonino
Carlos Gardel – Por Una Cabeza
Pasiune
Parcul Central Rădăuți
4 septembrie 2025, ora 20:00
Iana NOVAC & Cvartet de coarde & Marius SIRETEANU – pian
Clara POPADIUC – actriță
Cristina BODNĂRESCU – artist vizual
Program:
Marius Sireteanu – Amintiri
Ciprian Porumbescu – Balada
Eugen Doga – Aș vrea să viu la tine • Te știam numai din nume • Ochiul tău iubit • Păstrați iubirea! • Codrii mei frumoși • Oglinda clipelor • Pasăre cu pene-albastre • Orice femeie e frumoasă • Dulcea și tandra mea fiară • Păstrați iubirea
Cântece de lume
Grădina Colecției Etnografice Felicia și Dionizie Olenici Horodnic de Jos
5 septembrie 2025, ora 20:00
NSCo Ensemble
Ovidiu FOCA – voce, Andrei Mihail RADU – vioară, Corina RĂDUCANU & Eugen DUMITRESCU – pian la patru mâini
Clara POPADIUC – actriță
Cristina BODNĂRESCU – artist vizual
Program:
Anton Pann/Marius Sireteanu – transcripții pentru voce, vioară și pian la patru mâini – Leliță Săftiță • Până când nu te iubeam • Pe mine ce m-a mâncat • Bordeiaș, bordei, bordei • Nu mai poci de ostenit • Ah, a mea iubită floare • Mugur, Mugurel • Inima mi-e plină • De-ai ști, suflețelul meu • Bat-o Sfântu` de Lupoaie • Și noi, la Ilinca
Baroc…ABC
Grădina EGGER
6 septembrie 2025, ora 20:00
Ansamblul Enérgeia
Andrei Mihail RADU – vioară, Emin CURTGEAFAR – oboi, Raluca Maria CONSTANTIN – vioară, Constantin BORODIN – violoncel, Andrieș CIGULEA – violă, Abel CHIRCĂ – vioară; Nicolae DOBROVICESCU – vioară, Ionuț CRISTEA – contrabas
Clara POPADIUC – actriță
Cristina BODNĂRESCU – artist vizual
Program:
Improv
Johann Sebastian Bach – Contrapunctus I & IV din Arta Fugii
Johann Sebastian Bach – Concertul pentru două viori în re minor BWV 1043
Tomaso Albinoni – Adagio
Johann Sebastian Bach – Concertul pentru oboi și vioară în do minor BWV 1060R
Arcangelo Corelli – Concerto Grosso op.6 nr.4
Arcangelo Corelli/Francesco Geminiani – La Follia
O poveste de odinioară
Amfiteatrul Marginea
7 septembrie 2025, ora 20:00
Miruna IONESCU – solistă, Valentin ALBEȘTEANU – vioară și Taraful de oraș: Valentin CUCU – pian, Nicolae PETREA – contrabas, Daniel MUSTĂȚEA – acordeon
Clara POPADIUC – actriță
Cristina BODNĂRESCU – artist vizual
Program:
Nicolae Kirculescu, text: Mihai Maximilian – Violete pentru fete • Așa începe dragostea • Coșarul
Fritz Kreisler – Frumosul rosmarin • Bucuria dragostei
Nicolae Kirculescu, text: Mihai Maximilian – Prima poezie
Ion Vasilescu, text: Nicolae Vlădoianu – Suflet candriu de papugiu
Ionel Fernic, text: Eugen Mirea – Minciuna
Carlos Gardel – Por una cabeza
Joseph LaCalle – Amapola
Edmond Deda – Of, inimioară • Inimă nu fi de piatră
Georges Boulanger – Avant de mourir • Horă de concert
Ion Vasilescu, text: Harry Negrin – Mi-am pus busuioc în păr
Ion Vasilescu, text: Eugen Mirea – Habar n-ai tu
Ciuleandra
Grigoraș Dinicu – Căruța poștei • Ciocârlia