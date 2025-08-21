Rădăuți: „Grădini muzicale” – eveniment inedit, care potențează cultura în cadru natural prin muzică, teatru și video art

În perioada 3 – 7 septembrie 2025, în cadrul proiectului „Grădini Muzicale”, va avea loc o serie de concerte de muzică clasică, într-o fuziune cu genul muzicii pop și cu muzică din perioada interbelică, teatru și video art.

Totul se va desfășura în spații neconvenționale, în aer liber, după cum urmează: Rădăuți – Parcul Central, Dornești – Grădina Egger, Marginea – Amfiteatru, Horodnic de Jos – Grădina Colecției Etnografice „Felicia și Dionizie Olenici” și Horodnic de Sus – Grădina Voievozilor.

Prezența unui concept interdisciplinar în locuri atipice, într-un cadru natural, prin intermediul a cinci concerte realizate în fuziune cu teatru și video art, aduc în atenție formații muzicale prezente în premieră în zonă – Ansamblul de Muzică Barocă Enérgeia, Diamond Quartett, Valentin Albeșteanu & Miruna Ionescu & Taraf de oraș, Iana Novac & Cvartetul Liric & Marius Sireteanu, NSCo Ensemble, momente dramaturgice susținute de actrița Clara Popadiuc și video art semnat de Cristina Bodnărescu.

„La începutul lunii septembrie, zona de nord a țării se îmbogățește cu un eveniment cultural interdisciplinar complex, care valorifică mai multe spații în aer liber din zona Rădăuți și care facilitează accesul la cultură, în special pentru tineri. Ne bucurăm că și în acest an, muzica clasică și diverse alte genuri muzicale își găsesc loc alături de teatru și video art în „Grădini Muzicale”, un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Atunci când am conturat acest proiect, m-am gândit la acest melanj perfect – muzica ce înnobilează spații noi, teatrul care creează dialog cultural și compozițiile de video art ce amplifică percepția multisenzorială a publicului pe care ni-l dorim la genul acesta de evenimente. Diversitatea culturală în context neconvențional conectează tinerii cu muzica clasică, arta teatrală și limbajul vizual.” – Ovidiu Foca, manager Casa de Cultură Rădăuți.

• Povești nemuritoare – Diamond Quartet

Grădina Voievozilor Horodnic de Sus, 3 septembrie 2025, ora 20:00

• Pasiune – Iana NOVAC & Cvartet Liric & Marius SIRETEANU

Parcul Central Rădăuți, 4 septembrie 2025, ora 20:00

• Cântece de lume – NSCo Ensemble – Ovidiu FOCA – voce, Andrei Mihail RADU – vioară, Corina RĂDUCANU & Eugen DUMITRESCU – pian la patru mâini

Grădina Colecției Etnografice Felicia și Dionizie Olenici Horodnic de Jos, 5 septembrie 2025, ora 20:00

• Baroc…ABC – Ansamblul Enérgeia – Andrei Mihail RADU – vioară, Emin CURTGEAFAR – oboi, Raluca Maria CONSTANTIN – vioară, Constantin BORODIN – violoncel, Andrieș CIGULEA – violă, Abel CHIRCĂ – vioară; Nicolae DOBROVICESCU – vioară, Ionuț CRISTEA – contrabas

Grădina EGGER, 6 septembrie 2025, ora 20:00

• Poveste de odinioară – Miruna IONESCU&Valentin ALBEȘTEANU și Taraful de oraș

Amfiteatrul Marginea, 7 septembrie 2025, ora 20:00

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Organizator: Casa de Cultură Rădăuți

Parteneri: Primăria Rădăuți, Primăria Marginea, EGGER Group, Colecția Etnografică “Felicia și Dionizie Olenici”, Hanul Voievozilor.

Parteneri Media: TVR Iași, Radio Iași, Intermedia TV, Cromtel TV, Radio Viva FM, Radio România Muzical, Monitorul de Suceava, Crai Nou, Radio AS, News Bucovina

Povești nemuritoare

Grădina Voievozilor Horodnic de Sus

3 septembrie 2025, ora 20:00

Diamond Quartet

Dana KOHUT- vioară, Uliana RUSU – vioară, Aliona ZUEVA – violă, Galyna ORLOVA – violoncel

Clara POPADIUC – actriță

Cristina BODNĂRESCU – artist vizual

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart – Eine Kleine Nachtmusik KV.525 (Allegro, Romance: Andante, Menuetto: Allegretto, Rondo: Allegro)

Antonio Vivaldi – Concerto alla Rustica în Sol Major, RV 151 (Presto, Adagio, Allegro)

Antonio Vivaldi – Concerto for Strings în sol minor, RV 157(Allegro, Largo, Allegro)

Antonio Vivaldi – Concerto for Strings in sol minor RV 156 (Allegro, Adagio, Allegro)

Johann Sebastian Bach – Orchestral Suite nr. 3 în Re Major, BWV 1068, Air on the G String

Astor Piazzolla – Oblivion • Chau Paris • Adiós Nonino

Carlos Gardel – Por Una Cabeza

Pasiune

Parcul Central Rădăuți

4 septembrie 2025, ora 20:00

Iana NOVAC & Cvartet de coarde & Marius SIRETEANU – pian

Clara POPADIUC – actriță

Cristina BODNĂRESCU – artist vizual

Program:

Marius Sireteanu – Amintiri

Ciprian Porumbescu – Balada

Eugen Doga – Aș vrea să viu la tine • Te știam numai din nume • Ochiul tău iubit • Păstrați iubirea! • Codrii mei frumoși • Oglinda clipelor • Pasăre cu pene-albastre • Orice femeie e frumoasă • Dulcea și tandra mea fiară • Păstrați iubirea

Cântece de lume

Grădina Colecției Etnografice Felicia și Dionizie Olenici Horodnic de Jos

5 septembrie 2025, ora 20:00

NSCo Ensemble

Ovidiu FOCA – voce, Andrei Mihail RADU – vioară, Corina RĂDUCANU & Eugen DUMITRESCU – pian la patru mâini

Clara POPADIUC – actriță

Cristina BODNĂRESCU – artist vizual

Program:

Anton Pann/Marius Sireteanu – transcripții pentru voce, vioară și pian la patru mâini – Leliță Săftiță • Până când nu te iubeam • Pe mine ce m-a mâncat • Bordeiaș, bordei, bordei • Nu mai poci de ostenit • Ah, a mea iubită floare • Mugur, Mugurel • Inima mi-e plină • De-ai ști, suflețelul meu • Bat-o Sfântu` de Lupoaie • Și noi, la Ilinca

Baroc…ABC

Grădina EGGER

6 septembrie 2025, ora 20:00

Ansamblul Enérgeia

Andrei Mihail RADU – vioară, Emin CURTGEAFAR – oboi, Raluca Maria CONSTANTIN – vioară, Constantin BORODIN – violoncel, Andrieș CIGULEA – violă, Abel CHIRCĂ – vioară; Nicolae DOBROVICESCU – vioară, Ionuț CRISTEA – contrabas

Clara POPADIUC – actriță

Cristina BODNĂRESCU – artist vizual

Program:

Improv

Johann Sebastian Bach – Contrapunctus I & IV din Arta Fugii

Johann Sebastian Bach – Concertul pentru două viori în re minor BWV 1043

Tomaso Albinoni – Adagio

Johann Sebastian Bach – Concertul pentru oboi și vioară în do minor BWV 1060R

Arcangelo Corelli – Concerto Grosso op.6 nr.4

Arcangelo Corelli/Francesco Geminiani – La Follia

O poveste de odinioară

Amfiteatrul Marginea

7 septembrie 2025, ora 20:00

Miruna IONESCU – solistă, Valentin ALBEȘTEANU – vioară și Taraful de oraș: Valentin CUCU – pian, Nicolae PETREA – contrabas, Daniel MUSTĂȚEA – acordeon

Clara POPADIUC – actriță

Cristina BODNĂRESCU – artist vizual

Program:

Nicolae Kirculescu, text: Mihai Maximilian – Violete pentru fete • Așa începe dragostea • Coșarul

Fritz Kreisler – Frumosul rosmarin • Bucuria dragostei

Nicolae Kirculescu, text: Mihai Maximilian – Prima poezie

Ion Vasilescu, text: Nicolae Vlădoianu – Suflet candriu de papugiu

Ionel Fernic, text: Eugen Mirea – Minciuna

Carlos Gardel – Por una cabeza

Joseph LaCalle – Amapola

Edmond Deda – Of, inimioară • Inimă nu fi de piatră

Georges Boulanger – Avant de mourir • Horă de concert

Ion Vasilescu, text: Harry Negrin – Mi-am pus busuioc în păr

Ion Vasilescu, text: Eugen Mirea – Habar n-ai tu

Ciuleandra

Grigoraș Dinicu – Căruța poștei • Ciocârlia