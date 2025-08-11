PSD rămâne la guvernare

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 august 2025, 16:05

PSD rămâne la guvernare, dar pune condiţii pentru participarea la şedinţele de coaliţie.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formaţiunea sa solicită întâlniri cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe pentru a vedea o execuţie la zi a bugetului de stat.

Social-democraţii consideră că trebuie să existe discuţii despre continuarea investiţiilor mari, cum ar fi Programul „Anghel Saligny”, dar şi despre cele mai mici.

Ei mai spun că ar trebui regândite şi unele măsuri din educaţie, sănătate, administraţie sau din zona fiscală.(Rador)

Liderii PSD decid la acestă oră în ce condiţii mai pot continua să participe la guvernare, pe fondul sporirii criticilor din partid faţă de modul în care social democraţii sunt trataţi de partenerii de coaliţie.

Şi chiar dacă lista nemulţumirilor e mare, este puţin probabil să decidă astăzi părăsirerea guvernului.

Se aşteaptă însă ca social democraţii să impună condiţii. Şi ar dori să fie consulaţi mai mult şi să primească mai mult respect de la celelalte partide, pe măsura ponderii pe care PSD o mai are în parlament.

Alexandra Cristea urmăreşte şedinţa Biroului Permanet Naţional începută acum două ore la sediul central al partidului.

O întâlnire necesară a conducerii PSD, după valul de nemulţumiri din partid faţă de atitudinea partenerilor de coaliţie, au susţinut mai mulţi membri ai BPN înaintea şedinţei. Sunt păreri în partid potrivit cărora PSD a ajuns să aibă un rol marginal după disputele privind contribuţia la sănătate impusă pensionarilor sau cele referitoare la programul de dezvoltare locală Anghel Saligny. Recent, liderii PSD s-au supărat pe cei de la USR, după ce aceştia s-au opus instituirii zilei de doliu naţional pentru înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu şi nu au participat nici la funeraliile de stat. Chiar dacă astăzi nu se va lua nicio decizie privind ieşirea PSD la guvernare, după cum afirma viceşedintele Victor Negrescu înaintea şedinţei, întâlnirea de la această oră este una importantă în actualul context şi sublinia că PSD ar dori mai mult respect şi decenţă din partea partenerilor.

Victor Negrescu: Este o realitate faptul că în interiorul Partidului Social Democrat au loc multe discuţii despre prezenţă noastră la guvernare şi modul în care reuşim să transpunem în actul guvernamental obiectivele pe care le are Partidul Social Democrat. Sunt anumite decizii cu privire la care ar fi trebuit să existe consultări mai ample, ştiţi foarte bine deciziile care privesc pensiile în mod special, deciziile care privesc puterea de cumpărare, deciziile care privesc programul Anghel Salign – toate aceste aspecte au fost discutate în Partidul Social Democrat, vor fi discutate şi astăzi. Nu mă aştept la o decizie astăzi, pentru că orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Naţional şi a membrilor de partid, însă este bine că există această discuţie astăzi. Foarte important pentru noi este şi maniera în care Partidul Social Democrat este tratat de către colegii şi partenerii noştri de guvernare.

O altă reacţie a venit şi din partea liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care declara la rândul său că formaţiunea nu a intrat la guvernare pentru a ieşi după doar două luni, dar că trebuie să se ţină cont de poziţia PSD în coaliţie, pentru că până la urmă este cel mai mare partid al acesteia. (Rador/ FOTO PSD/arhiva)