Protest al angajaţilor Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 14:12

Zeci de angajaţi ai Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi au protestat pentru a doua oară în această lună la poarta de acces a instituţiei.

Oamenii sunt nemulţumiţi de decizia conducerii combinatului de a le suspenda contractele de muncă şi în luna octombrie şi de a prelungi astfel şomajul tehnic.

Protestatarii i-au declarat corespondentei RRA Maria Mândiţa că administraţia Combinatului de la Galaţi nu le-a mai plătit drepturile salariale de peste două luni şi nu le oferă informaţii despre viitorul companiei.

-: Noi vrem să stăm de vorbă cu cineva să ne spună concret când ne bagă bonurile, banii.
Reporter: Nemulţumiţi că nu şi-au mai primit drepturile salariale de peste trei luni, dar şi de lipsa de comunicare din partea administraţiei, câteva zeci de siderurgişti au protestat astăzi dimineaţă la poarta de intrare în combinat, blocând accesul autovehiculelor pe platforma siderurgică, acţiune în urma căreia oamenii speră să obţină răspunsuri privind viitorul locurilor de muncă.
-: Nu s-au dat bonurile de vreo patru luni, bonurile de masă, salariile de trei luni.
Reporter: Ajutorul acesta pentru şomaj tehnic vi s-a plătit?
-: Nu, păi dacă nu s-au plătit din urmă, n-are cum să se dea.
-: Avem de luat din urmă de un an şi ceva, suplimentul de efort, avem lichidarea pe luna august, avem septembrie, avem bonurile pe luna iulie şi august.
-: N-am luat bani de luna în august. Cel puţin să ne spune, este albă sau neagră, ne căutăm din muncă sau mai stăm. Asta vrem să ştim, adevărul.
Reporter: Siderugiştii sunt nemulţumiţi şi pe sindicatul lor reprezentativ din combinat, reproşându-le liderilor sindicali lipsa de transparenţă şi de implicare în apărarea drepturilor salariaţilor. (Rador/ FOTO Maria Mandita)

