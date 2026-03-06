Ascultă Radio România Iași Live
Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului

6 martie 2026

Proiectele din PNRR sunt analizate, în această dimineaţă, la Guvern, de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului, pentru a putea fi prezentat public stadiul implementării şi măsurile remediale necesare.

Ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că, în urma negocierilor cu forurile europene, România a redus de la 500 la circa 200 numărul de jaloane şi ţinte din PNRR.

În plus, au fost realizate reformele necesare pentru închiderea obiectivelor de care erau condiţionate cererile de plată 3 şi 4, în urma cărora România ar beneficia de 3 miliarde de euro, respectiv reforma Romsilva, măsurile de decarbonizare şi reforma pensiilor magistraţilor.

În privinţa acestui ultim jalon, îndeplinit cu întârziere de România, Comisia Europeană nu a luat încă o decizie, dar există confirmări că argumentele ţării noastre vor fi analizate constructiv, a mai spus ministrul.

