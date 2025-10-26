Programul de circulaţie a trenurilor nu suferă modificări din cauza trecerii la ora de iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2025, 08:53

Este cea mai lungă zi din an – România a trecut la ora de iarnă.

Ceasurile au fost date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 a devenit ora 3:00 şi ziua de duminică are 25 de ore.

Trecerea la ora de iarnă se face pentru folosirea eficientă a luminii naturale, însă medicii au avertizat în mod constant că măsura afectează negativ organismul.

CFR Călători precizează că programul de circulaţie a trenurilor nu suferă modificări din cauza schimbării orei.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)