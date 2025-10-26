Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Programul de circulaţie a trenurilor nu suferă modificări din cauza trecerii la ora de iarnă

Programul de circulaţie a trenurilor nu suferă modificări din cauza trecerii la ora de iarnă

Programul de circulaţie a trenurilor nu suferă modificări din cauza trecerii la ora de iarnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2025, 08:53

Este cea mai lungă zi din an – România a trecut la ora de iarnă.

Ceasurile au fost date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 a devenit ora 3:00 şi ziua de duminică are 25 de ore.

Trecerea la ora de iarnă se face pentru folosirea eficientă a luminii naturale, însă medicii au avertizat în mod constant că măsura afectează negativ organismul.

CFR Călători precizează că programul de circulaţie a trenurilor nu suferă modificări din cauza schimbării orei.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului minim pe economie
Naţional vineri, 24 octombrie 2025, 18:15

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului minim pe economie

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni miercuri, 29 octombrie pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului...

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se va reuni pentru a discuta despre oportunitatea creşterii salariului minim pe economie
Cod galben de vânt în mai multe județe din țară
Naţional vineri, 24 octombrie 2025, 10:40

Cod galben de vânt în mai multe județe din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 24-10-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 24 octombrie,...

Cod galben de vânt în mai multe județe din țară
Elevii intră în vacanţă după terminarea cursurilor
Naţional vineri, 24 octombrie 2025, 06:58

Elevii intră în vacanţă după terminarea cursurilor

Elevii vor intra în vacanţă începând de vineri, după terminarea cursurilor, şi vor reveni la şcoală pe 3 noiembrie, potrivit calendarului...

Elevii intră în vacanţă după terminarea cursurilor
CFR Călători anunţă că programul de circulaţie a trenurilor nu se va modifica odată cu trecerea la ora de iarnă
Naţional vineri, 24 octombrie 2025, 06:37

CFR Călători anunţă că programul de circulaţie a trenurilor nu se va modifica odată cu trecerea la ora de iarnă

CFR Călători anunţă că programul de circulaţie a trenurilor nu se va modifica odată cu trecerea la ora de iarnă. Astfel, în noaptea de 25...

CFR Călători anunţă că programul de circulaţie a trenurilor nu se va modifica odată cu trecerea la ora de iarnă
Naţional vineri, 24 octombrie 2025, 06:29

Explozia din Rahova: Blocul “ar putea fi demolat și reconstruit”

Cadrul legal pe care îl pregătește Ministerul Dezvoltării va include și posibilitatea ca primăria să reconstruiască imobilul grav avariat de...

Explozia din Rahova: Blocul “ar putea fi demolat și reconstruit”
Naţional vineri, 24 octombrie 2025, 06:24

Versiunea digitală a permisului de conducere, obligatorie până în 2030

Într-o postare online, europarlamentarul AUR Adrian Axinia menționează că noile reguli urmează să fie transpuse în legislația națională în...

Versiunea digitală a permisului de conducere, obligatorie până în 2030
Naţional joi, 23 octombrie 2025, 14:01

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 3% în primele opt luni ale anului

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, cu 3% în primele opt luni ale anului, faţă de aceeaşi perioadă din 2024,...

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 3% în primele opt luni ale anului
Naţional joi, 23 octombrie 2025, 13:58

Protest al polițiștilor din penitenciare

Aproximativ 2000 de membri ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare au protestat astăzi în faţa Ministerului Justiţiei,...

Protest al polițiștilor din penitenciare