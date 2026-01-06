Primul spectator din 2026 la Teatrul ”Luceafărul” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 08:06





Prima duminică a lui 2026 a adus la Teatrul Luceafărul Iași semne foarte bune pentru anul care abia începe. Două titluri clasice – Ursul păcălit de vulpe (ora 11) și Scufița Roșie (ora 17.30) au făcut sala mică neîncăpătoare, părinți și copii fremătând de emoție și aplaudând artiștii. Sunt primele spectacole teatrale prezentate în Iași, afluxul de spectatori demonstrând că evenimentele culturale se numără printre activitățile de timp liber preferate ale orașului nostru.

O inițiativă a instituției de consolidare a relației cu publicul a evidențiat primul spectator al lui 2026. Cei care au achiziționat bilete pe 1 ianuarie la prima oră sunt trei frați, Gabriel, Tudor și Otilia Băcanu, a căror mamă a considerat că e important să înceapă noul an în acest fel. Familia Băcanu vine frecvent la teatru, membrii ei sunt spectatori fideli, iar acum au primit și câte o diplomă care le atestă această calitate. „Legătura cu publicul este foarte specială, ne preocupăm să o întreținem apropiată, caldă, prietenoasă. E unul dintre temeiurile pentru care am considerat oportun să îi punem în valoare pe cei care au fost primii cumpărători de bilet. Copiii au primit și câteva daruri care i-au bucurat, desigur”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managera Teatrului Luceafărul. Mama, Ana Băcanu, spune că „de fiecare dată când am venit la Luceafărul a fost o experiență frumoasă, dar de data asta a fost ceva special. Copiii au fost foarte încântați. Revenim cu drag!”

Anul 2025 a fost unul aniversar pentru așezământul pentru copii și tineret, fiind al 75-lea din existența sa, înregistrând peste 380 de reprezentații și peste 75.000 de spectatori la sediu și în deplasare. Echipa își propune ca 2026 să nu fie mai prejos.

Următoarele spectacole sunt programate joi, 8 ianuarie, ora 17.30 – Punguța cu doi bani, și duminică, 11 ianuarie – Jack și vrejul de fasole (ora 11) și Ridichea uriașă (ora 17.30). Biletele se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro.