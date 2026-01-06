Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Primul spectator din 2026 la Teatrul ”Luceafărul” din Iași

Primul spectator din 2026 la Teatrul ”Luceafărul” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 08:06


Prima duminică a lui 2026 a adus la Teatrul Luceafărul Iași semne foarte bune pentru anul care abia începe. Două titluri clasice – Ursul păcălit de vulpe (ora 11) și Scufița Roșie (ora 17.30) au făcut sala mică neîncăpătoare, părinți și copii fremătând de emoție și aplaudând artiștii. Sunt primele spectacole teatrale prezentate în Iași, afluxul de spectatori demonstrând că evenimentele culturale se numără printre activitățile de timp liber preferate ale orașului nostru.

O inițiativă a instituției de consolidare a relației cu publicul a evidențiat primul spectator al lui 2026. Cei care au achiziționat bilete pe 1 ianuarie la prima oră sunt trei frați, Gabriel, Tudor și Otilia Băcanu, a căror mamă a considerat că e important să înceapă noul an în acest fel. Familia Băcanu vine frecvent la teatru, membrii ei sunt spectatori fideli, iar acum au primit și câte o diplomă care le atestă această calitate. „Legătura cu publicul este foarte specială, ne preocupăm să o întreținem apropiată, caldă, prietenoasă. E unul dintre temeiurile pentru care am considerat oportun să îi punem în valoare pe cei care au fost primii cumpărători de bilet. Copiii au primit și câteva daruri care i-au bucurat, desigur”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managera Teatrului Luceafărul. Mama, Ana Băcanu, spune că „de fiecare dată când am venit la Luceafărul a fost o experiență frumoasă, dar de data asta a fost ceva special. Copiii au fost foarte încântați. Revenim cu drag!”

Anul 2025 a fost unul aniversar pentru așezământul pentru copii și tineret, fiind al 75-lea din existența sa, înregistrând peste 380 de reprezentații și peste 75.000 de spectatori la sediu și în deplasare. Echipa își propune ca 2026 să nu fie mai prejos.

Următoarele spectacole sunt programate joi, 8 ianuarie, ora 17.30 – Punguța cu doi bani, și duminică, 11 ianuarie – Jack și vrejul de fasole (ora 11) și Ridichea uriașă (ora 17.30). Biletele se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro.  

Etichete:
Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban se simt singuri, arată datele unui studiu
Fapt divers vineri, 2 ianuarie 2026, 08:47

Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban se simt singuri, arată datele unui studiu

Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se simt singuri, iar un sfert dintre aceştia vorbesc cu cel mult o persoană...

Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban se simt singuri, arată datele unui studiu
Recomandări pentru persoanele care practică sporturi de iarnă
Fapt divers vineri, 2 ianuarie 2026, 08:37

Recomandări pentru persoanele care practică sporturi de iarnă

Vremea la munte a devenit numai bună pentru practicarea sporturilor de iarnă. Astăzi se deschide sezonul de schi şi în Poiana Braşov....

Recomandări pentru persoanele care practică sporturi de iarnă
2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obţinerea primei note de 10 la gimnastică
Fapt divers joi, 1 ianuarie 2026, 08:26

2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obţinerea primei note de 10 la gimnastică

2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obţinerea primei note de 10 la gimnastică într-un concurs olimpic feminin. Nadia...

2026 este anul Nadia Comăneci, la o jumătate de secol de la obţinerea primei note de 10 la gimnastică
Superstiţii şi tradiţii de Revelion
Fapt divers miercuri, 31 decembrie 2025, 10:00

Superstiţii şi tradiţii de Revelion

Anul Nou este privit ca un început, un nou drum, o nouă etapă în viaţa noastră şi a întregii lumi. De aceea, majoritatea tradiţiilor şi...

Superstiţii şi tradiţii de Revelion
Fapt divers duminică, 21 decembrie 2025, 11:33

21 decembrie – începe iarna astronomică în emisfera nordică

Este cea mai scurtă zi din an şi de astăzi începe iarna astronomică în emisfera nordică. Solstiţiul de iarnă va avea loc la ora 17:03,...

21 decembrie – începe iarna astronomică în emisfera nordică
Fapt divers duminică, 21 decembrie 2025, 08:55

Cel mare recent Eurobarometru arată că 6 din 10 români declară că sunt mulţumiţi de viaţa lor

Şase din zece românii declară că sunt mulţumiţi de viaţa lor, în timp ce media din toată Uniunea Europeană este de 86%, arată rezultatele...

Cel mare recent Eurobarometru arată că 6 din 10 români declară că sunt mulţumiţi de viaţa lor
Fapt divers duminică, 21 decembrie 2025, 08:41

Recomandări ale medicilor pentru masa de sărbători: Echilibrul e mai important decât excluderea anumitor alimente

Preparatele tradiţionale specifice sărbătorilor pot fi consumate fără restricţii drastice, atâta timp cât sunt savurate în cantităţi...

Recomandări ale medicilor pentru masa de sărbători: Echilibrul e mai important decât excluderea anumitor alimente
Fapt divers duminică, 21 decembrie 2025, 08:29

Preţuri mai mari la cozonaci, anul acesta

Patiserii vor scoate pe piață peste șapte milioane de cozonaci în perioada sărbătorilor de iarnă, însă prețurile vor fi cu aproximativ 12%...

Preţuri mai mari la cozonaci, anul acesta