Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 09:26


Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐨𝐧!

Programul va debuta, pe 31 decembrie, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐚 𝟐𝟎:𝟑𝟎, cu Retro Music iar de la ora 21:15, pe scena amplasată pe 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐨𝐧𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐫𝐢𝐢, 𝐢̂𝐧 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧, va începe Revelionul Copiilor, cu reprezentații ale elevilor Academiei de Arte „Modus Vivendi”, sub coordonarea Anei Maria Bucşă.

De la ora 22:15, Dan Doboș va oferi un recital de muzică populară!

De la ora 22.50, va debuta programul artiștilor naționali, cu FLORIAN RUS, care va ajunge de pe „străzile din București”, la Botoșani!

Cel de-al doilea artist național de TOP care va concerta în noaptea de Revelion, va fi AMI, cu „dulcea ei simfonie”, începând cu ora 23:25.

Momentul cel mai așteptat va fi marcat, de la ora 00:00, cu un foc de artificii!

Anul 2026 va fi întâmpinat cu muzică bună, asigurată de DJ Radu!

