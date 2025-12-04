Prețul gazelor naturale ar urma să crească de la 1 aprilie

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 08:31

Factura la gaze ar urma să crească de la 1 aprilie anul viitor, după expirarea schemei de plafonare-compensare cu cel puțin 5%, potrivit președintelui Asociației Furnizorilor de Energie din România, Laurențiu Urluescu.

Furnizorii au în prezent un preț de achiziție de 120 de lei pe megawat, iar de la 1 aprilie prețul pieței va fi în jur de 170 de lei pentru 1 megawat.

Printre măsurile care ar putea fi avute în vedere în acest context, experții menționează voucherele pentru consumatorii vulnerabili și creșterea lichidității pe piața angro de gaze naturale.

Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România a mai spus că sumele nedecontate furnizorilor în cadrul schemei de plafonare-compensare se ridică în prezent la 7 miliarde de lei.

Potrivit acestuia, statul a încasat de la sectorul energetic în perioada 2022-2024 80 de miliarde de lei din diferența de TVA, din dividende, din supraimpozitarea producției și a tradingului și din taxa de solidaritate.

