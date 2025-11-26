Ascultă Radio România Iași Live
Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a ţării

26 noiembrie 2025

Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta astăzi în Parlament Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru următorii 5 ani, care va fi dezbătută şi votată apoi în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor.

În documentul strategic, adoptat în urmă cu două zile în CSAT, se arată că România trebuie să fie pregătită să gestioneze riscurile unui conflict de amploare şi de lungă durată în apropierea graniţelor sale.

De asemenea, este nevoie de creşterea capacităţii de luptă a armatei naţionale şi de revitalizare a industriei naţionale de apărare.

Proiectele de investiţii în acest domeniu, de circa 16 miliarde de euro, se vor realiza în baza instrumentului european SAFE, se mai precizază în noua Strategie de Apărare a României.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

